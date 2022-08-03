Мастер света и тени

До 8 августа у столичных жителей есть прекрасная возможность познакомиться с творчеством одного из основателей импрессионизма.

Организаторами выставки «Клод Моне. Гений импрессионизма» выступили выставочная компания «Арт-Экспо» совместно с галереей искусств HAS SANAT.

Наверняка почти у каждого, прослышавшего об экспозиции, невольно возникал вопрос: «А это какой именно художник – который Моне или Мане?». Да простят нас повелители холста и кис­ти, но для многих эти два француза по-прежнему вносят сумбур в восприятии, кто из них и что нарисовал.

Итак, краткий экскурс. Клод Моне (тот самый, в честь кого выставка) специализировался на изображении пейзажей, его «Водяные лилии» (они же «Кувшинки») уж точно видел каждый как минимум по телевизору или в школьных учебниках. Эдуард Мане же предпочитал работать с людьми. При этом и у Моне достаточно полотен с героями, но разница с соотечест­венником в их изображении очевидна – детали размыты, акцент на игре света и тени, окружающей природе.

Да и в жизненном пути собратья по кисти отличались. Оскар Клод Моне, так звучит полное имя катализатора направления «импрессионизм», испытал немало сложностей на своем жизненном пути. Бывало, что денег катастрофически не хватало даже на крышу над головой, картины его подвергались насмешкам и не продавались на выставках, его не признавали как художника. Не ладилась и семейная жизнь: первая жена Камилла скончалась от туберкулеза, оставив двоих детей отцу, еле-еле сводящему концы с концами.

Но творец не отчаивался. Не было денег на аренду мастерской – выплывал на водный простор на собственноручно построенной лодочке, и, пока позволял свет, писал окрестности – мосты, парусники.

Именно в непростой период появляется серия картин «Вокзал Сен-Лазар». Ради возможности выписать паровоз, клубы пара (именно ради пара все и затевалось) Моне пошел на хитрость: зная, что просто так ему, никому неизвестному художнику, не позволят расположиться со своими «инструментами» на вокзале, художник взял напрокат солидный кос­тюм и представился начальнику станции видным пейзажистом (попросту выдумал своего героя), великодушно согласившись – «так уж и быть» – изо­бразить своей кистью вокзал.

Такое рвение и безусловный талант Клода Моне оправдали себя. Постепенно дела его пошли в гору, он смог купить добротный дом в Живерни, ставший его пристанищем до конца дней.

В этот «тучный» период изменился и подход художника к изображению окружающей действительности. Он увлечен написанием одних и тех же предметов, зданий в разное время дня и ночи. Вот, к примеру, «Здание Парламента в Лондоне», которое художник рисовал на протяжении 5 лет. Картины имеют одинаковый размер, один и тот же угол зрения, но силуэт здания предстает то в предрассветной дымке, то в лучах заката. Одна серия могла состоять из нескольких десятков полотен.

Что касается самой выставки, то, по словам искусствоведа Алмагуль Маликовой, PR⁄арт-менеджера галереи, на экспозиции представлено около 70 работ, каждая из которых сопровож­дается описанием сюжета и историей создания картины. Для желающих организованы экскурсии по предварительной записи.

И еще пару слов о самой выставке, вернее, ее изюминке. Привезенные полотна – не просто копии; картины выполнены с помощью техники «жик­ле» на натуральном холсте. Техника эта позволяет воспроизводить мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка, и это не имитация, а факсимильное воспроизведение подлинника. Касания кисти есть и тут: поверх печати рукой мастера нанесены те самые характерные для Моне мазки.