Мастер своего дела

Как говорит наш герой, он отвечает за бесперебойное электроснабжение нефтяных месторождений. При этом большое внимание уделяет и обучению молодых сотрудников. Кстати, в прошлом году Жумабай Нурбаевич стал призером республиканского конкурса «Еңбек жолы» в номинации «Лучший нас­тавник работающей молодежи». В нем участвовали более 500 работников, и среди них продолжатель трудовой династии нефтяников Прикаспия – Жумабай Абдулов. Его отец всю жизнь проработал в нефтяной отрасли.

Не случайно во время награждения подчеркивалось, что рабочие династии – символ верности профессии, высокого мастерства, фамильной трудовой доблести поколений. Именно они создают крепкий фундамент компании, укрепляют корпоративный дух. А что касается наставничества, то это большая поддержка для начинающих работников, причем не только в совершенствовании своих навыков, но и в социализации и взрослении. Передавая свой профессиональный опыт молодым, наставники прививают им любовь к труду, профессии, воспитывают их патриотами.

Трудовую деятельность Жумабай Нурбаевич начал в 1984 году в должности электромонтера, затем работал мастером, начальником цеха, инженером-энергетиком. Его общий трудовой стаж – 39 лет в одной организации. Свою работу любит, трудится с душой. По его словам, сейчас молодые люди хорошо образованны, имеют много навыков работы с оборудованием, но главное – они готовы учиться и добиваться успеха в профессии.

– Радует, что ребята прислушиваются к советам старших, – говорит Жумабай Нурбаевич.

По его мнению, работать с молодыми специалистами очень ответственно, интересно и одновременно непросто, ведь с ними нужно быть честным и прямолинейным, но вместе с тем доброжелательным и тактичным, чтобы не отбить желание работать. Как отмечают коллеги, Жумабай Нурбаевич никогда не раздражается, даже если ребята переспрашивают об одном и том же тысячу раз. Хотя, как известно, сейчас в колледжах есть образцы агрегатов, и можно попрактиковаться еще до того, как пойдешь работать.

Интересно, что и сам Жумабай Абдулов до сих пор с теплотой вспоминает своего наставника – Жумажана Торхабаева:

– Он меня многому научил, за что от всей души благодарен. Жумажан Торхабаев долгие годы работал монтером и мастером, сейчас на заслуженном отдыхе.

Нельзя не упомянуть и тот факт, что уже несколько лет Жумабай Абдулов является председателем экзаменационной комиссии Макатского технологического колледжа нефти и газа и работает со студентами и выпускниками этого учебного заведения.

С супругой Гулсим, учительницей русского языка и литературы, они вырастили троих детей. Теперь и они выбирают профессию из сферы энергетики. Так, Наурыз – сын Жумабая Абдулова – пошел по стопам отца. Он окончил Западно-Казах­станский университет по специальности «инженер-электрик» и работает на Тенгизе вахтовым методом. Старшая дочь Айнур замужем, у нее двое сыновей – Нурасыл и Нуралы, мальчики еще школьники, занимаются каратэ и показывают успехи на республиканских и областных соревнованиях. А средняя дочь Айжан работает в «Казтрансгазаймак». У супругов Абдуловых трое внуков. Семья большая и дружная. Вместе с ними живет и мама Жумабая – Тарбие, ей 88 лет.

Всю свою жизнь Жумабай Нурбае­вич занимается спортом и сейчас, когда проводятся соревнования между организациями по футболу и волейболу, обязательно в них участвует. Привлекает к спорту и молодых коллег. А еще всегда находит время для чтения интересных книг, не упускает возможности получить новые знания, посещает курсы повышения квалификации в Казахстане и за его пределами. Он уверен, что совершенствоваться в профессии нужно постоянно.