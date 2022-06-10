Мастера порядка и уюта

Есть специалисты, которые до поры до времени остаются в тени, но случись аварийная ситуация, мы уповаем только на их знания и мастерство.

Речь – о сантехниках. О скромных работягах, обеспечивающих нас теплом и комфортом.

С Денисом Пискуновым и Азаматом Саутбаевым мы встретились в разгар их работы на строи­тельстве двухэтажного дома в одном из жилых кварталов Актобе. И общение с ними сломало все стереотипы о профессии сантехника.

Первое: мастера были в униформе, а не в изношенной одежде. Чистые, энергичные, они первым делом попросили меня разуться и повели показывать место работы. Попутно объяснили суть их сегодняшней задачи.

Прежнее представление о том, что сантехник – это обязательно неопрятный мужик с перегаром, торопливо оправдывающий недочеты всевозможными причинами, в данном случае – страшный сон минувшего века.

– Да, мы при необходимости бываем в рабочей одежде, но только тогда, когда выполняем грязную работу, затем обязательно переодеваемся, – рассказал Азамат Алимжанович.

Общались мы исключительно на «вы». Это их кодекс.

– Мы не допускаем панибратства, фамильярности, но такого же отношения требуем и к себе, – включился в беседу Денис Анатольевич.

Продвинутые сантехники давно пользуются социальными сетями. И это тоже веяние нового времени. На своих страницах они с заслуженной гордостью показывают проделанную работу, здесь же размещаются отзывы клиентов, комментарии коллег и дельные подсказки тем, кто настроился на ремонт.

Тема алкоголя для многих нынешних мастеров неуместна. Они стремятся изучить новинки, обзавестись современными инструментами и стройматериа­лами. Кто дорожит имиджем, кто хочет зарабатывать больше, тот постоянно учится, тратится на семинары, если даже они связаны с поездками в дальние города, объяснили наши собеседники.

Время заставляет держать руку на пульсе, каждый день приносит свежую информацию, и нужно постоянно совершенствоваться, чтобы быть готовым удовлетворить самый изысканный запрос клиента.

– Почему вы выбрали профессию сантехника? – интересуюсь у собеседников.

– Помните, в фильме «Москва слезам не верит» один из героев говорит: «Я пришел на работу – там ничего не крутится, не вертится, а когда подошел к станку, нажал на кнопку – все заработало и... зазвучала музыка». Так и у нас. Сантехника – тоже своего рода искусство. Ведь люди платят нам и за красоту, за эстетику. Должна быть гармония. Можно просто припаять кран, а можно установить его грамотно, чтобы люди получали удовольствие, пользуясь плодом нашего труда, – замечает Денис Анатольевич.

В юности он мечтал о небе, но подкачало здоровье. Поступил в Каргалинское ПТУ-4, обучался на машиниста широкого профиля. После армии пошел на заправку заливщиком. Директор АЗС, заметив способности парня, однажды предложил разобрать колонку. В помощь дал учебник по ремонту автозаправочной техники.

С заданием парень справился легко, зарплата стала выше. Азы новой профессии в середине девяностых минувшего века получил в КСК, но наставник не стремился развиваться, ему было достаточно того, что мог. И ученик решил работать на себя, поняв, что работа сантехника – это классно! Его труд всегда ­востребован.

– Не все сантехники КСК владеют техническими терминами. Имеют представление о том, что такое кран, как его закрыть, знают, что такое элеватор горячей и холодной воды, но дальше изу­чать не хотят. Мы же стараемся идти в ногу со временем, – говорит мастер.

На его взгляд, клиенту нужно прислушиваться к рекомендациям сантехника, не подозревая его в алчности, ведь речь идет о качестве услуги, подборе лучшего материала, о конечном результате. Уважающий себя специалист дает гарантию и не намерен иметь дело с дешевкой.

У каждого мастера свои фишки, своя специализация. Если Денис Анатольевич творит чудеса с болгаркой, то у Азамата Алимжановича, как заметили коллеги, замечательный глазомер.

– Я работал во многих местах, был строителем, плавильщиком на ферросплавном заводе. Когда в наш поселок подвели газ, сам проводил в дом газ, воду. С этого и началось. Купил протерм, алюминиевые трубы, сварочный утюг. В выходные помогал односельчанам. Отучился в «Бизнес-Бастау». Открыл страничку в «Инстаграме», – делится жизненным опытом Азамат.

У пары, работающей вместе третий год, редко выпадают свободные дни. Сарафанное радио обеспечивает постоянную занятость. Зачастую приглашают и по выходным, не учитывая, что в эти дни нельзя закрывать стоя­ки. Другое дело, если возникла аварийная ситуация. Да и в этом случае сантехника торопят завершить работу, но он не спешит не из-за медлительности своей, а стремясь сделать дело надежно, чтобы не пришлось переделывать работу через пару дней.

Высший уровень в этой профессиональной иерархии – котельщики, те, кто работают с котлами. Вот они всегда в чистом, так как имеют дело с электроникой. В большинстве своем сантехники давно уже инженеры, а еще док­тора, они ставят диагноз и «лечат» внутренние коммуникации.

В ходе подготовки материала довелось познакомиться еще с одним специалистом, но он пожелал остаться инкогнито.

– О том, что стал сантехником, ничуть не жалею, – говорит он. – В нашей работе нужны и опыт, и знания. А еще – трудолюбие, старание. Начинал с монтажа отоп­ления в частных домах. Сейчас каждый раз появляются новые системы, новые котлы. Приходится постоянно учиться. Люб­лю свою работу, она вовсе не серая, как может показаться на первый взгляд.