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Мастера ракетки
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В Усть-Каменогорске энтузиасты организовали казахстанско-российский турнир по настольному теннису.

Турнир «Беловодье» состоялся уже в четвертый раз. Как рассказал его инициатор и главный спонсор, президент областной федерации настольного тенниса Александр Тайбазоров, в соревнованиях приняли участие 166 спортсменов со всего Восточного Казахстана, а также из казахстанской столицы, Алматы, Тараза, Караганды, Павлодара, Аксу. Российскую делегацию представляли ветераны ракетки из Сибири и Краснодарского края.

– Состязания проводились по разным возрастным группам: от 18 до 40 лет, от 40 до 50 и так далее, – пояснил глава федерации. – Самая возрастная группа – от 75 лет и старше. Встречи проходили в атмосфере спортивного азарта, волю к победе продемонстрировали все участники.

«Фишкой» турнира стало его проведение в новом Цент­ре настольного тенниса, соответствую­щем международным требованиям ITTF. Для соревнований и тренировок были задействованы две арены на 18 и 32 стола. Победители определились в ходе двух дней борьбы, причем в их числе оказалось немало спортсменов из глубинки. Например, лучшей среди женщин в группе от 18 до 34 лет стала Айша Асет из Тарбагатайского района ВКО. Лучшими среди аксакалов от 75 лет стали Иван Рогачев из Красноярска, Аширали Бедебаев из Шымкента, Виктор Вирясов из Новосибирска.

Призовой фонд турнира «Беловодье» составил один миллион тенге.

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