По итогам сегодняшних переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан приняли Cовместное заявление
Касым-Жомарт Токаев проинформировал представителей СМИ об итогах обсуждения с президентом Ирана Масудом Пезешкианом международной повестки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Стороны выразили обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженных конфликтов, санкционного давления и торговых войн. Мы обсудили ситуацию, связанную со снижением уровня доверия к международным организациям. Наши страны пришли к общему мнению о необходимости укрепления роли Организации Объединенных Наций, строгого соблюдения ее Устава и резолюций, обеспечения верховенства международного права и приверженности принципам справедливости. Подчеркнута необходимость мирного разрешения всех конфликтов и споров путем дипломатических переговоров. Казахстан и Иран и в дальнейшем продолжат взаимодействовать в рамках международных организаций», – сказал Президент Казахстана.
Президент Ирана также выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Казахстан с визитом и за оказанное гостеприимство.
«Иран придает особое значение добрососедским отношениям с регионом Центральной Азии. Казахстан – наш важный партнер в регионе и сосед, с которым мы граничим через Каспийское море. Мы обменялись мнениями с Его Превосходительством Президентом Касым-Жомартом Токаевым по актуальным вопросам. Мы обсудили перспективы реализации совместных проектов во многих сферах, в том числе в сельском хозяйстве, производстве, горнодобывающей промышленности, транспорте и логистике, науке, культуре, новых технологиях. Думаю, что результаты переговоров мы увидим в ближайшем будущем. По международным вопросам позиции двух стран совпадают», – заключил Масуд Пезешкиан.