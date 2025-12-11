Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев проинформировал представителей СМИ об итогах обсуждения с президентом Ирана Масудом Пезешкианом международной повестки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Стороны выразили обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженных конфликтов, санкционного давления и торговых войн. Мы обсудили ситуацию, связанную со снижением уровня доверия к международным организациям. Наши страны пришли к общему мнению о необходимости укрепления роли Организации Объединенных Наций, строгого соблюдения ее Устава и резолюций, обеспечения верховенства международного права и приверженности принципам справедливости. Подчеркнута необходимость мирного разрешения всех конфликтов и споров путем дипломатических переговоров. Казахстан и Иран и в дальнейшем продолжат взаимодействовать в рамках международных организаций», – сказал Президент Казахстана.

Президент Ирана также выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Казахстан с визитом и за оказанное гостеприимство.