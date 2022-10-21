Фото: пресс-служба Сената/Н. Байбулин
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Маулен Ашимбаев: Мы должны помнить и чтить судьбоносные даты и события нашего народа

Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев наряду с экспертами и представителями национальной интеллигенции принял участие в заседании диалоговой площадки «Ұлттық мүдде» на тему «Независимость и политико-правовая трансформация Казахстана». Мероприятие приуроченно ко Дню Республики. Участники заседания обсудили реализуемые в стране реформы в общественно-политической и социальной сферах, а также вопросы дальнейшего укрепления независимости Казахстана.

Открывая работу диалоговой площадки, Маулен Ашимбаев напомнил, что историческое решение президента страны Касым-Жомарта Токаева о возвращении Дня Республики в качестве национального праздника было принято на Национальном курултае в Улытау.

Председатель Сената также отметил фундаментальную роль принятой 25 октября 1990 года Декларации о государственном суверенитете Казахстана в истории государственности нашей страны. Являющаяся судьбоносным шагом Казахстана на пути к Независимости декларация стала правовой основой государственного суверенитета страны.

«Когда мы говорим о Независимости Казахстана, мы всегда должны подчеркивать роль и значение Декларации о государственном суверенитете. Утверждение Дня Республики национальным праздником – это восстановление исторической справедливости. Мы должны помнить и чтить судьбоносные даты и события для нашего народа. Так мы формируем объективное представление о нашей истории», – отметил Маулен Ашимбаев. 

Вместе с тем, как отметил сенатор, особое значение в общественно-политической жизни и истории страны продолжает играть День Независимости.

«Декабрь – сакральный месяц для нашего народа. В этом месяце Правительство Алаша провозгласило автономию. Декабрьские события 1986 года стали символом национального духа и стремления к свободе. Поэтому важно воспринимать День Независимости, прежде всего, как день памяти и уважения к истории», – сказал председатель Сената.

Кроме того, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что по инициативе главы государства на новом этапе развития политическая система страны претерпевает системные преобразования.

«Укрепляется баланс ветвей власти, происходят важные изменения, обеспечивающие подотчетность и прозрачность государственного аппарата. Создается Конституционный суд. Статус Уполномоченного по защите прав человека также значительно повышается. В свою очередь, Сенат Парламента продолжит регулярно встречаться и консультироваться с представителями общественности по вопросам законодательного обеспечения проводимых реформ», – отметил спикер Сената, обращаясь к участникам встречи.

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