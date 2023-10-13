Маулен Ашимбаев встретился представителями IT-сообщества

Сенат, Парламент
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Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с представителями сообщества Digital Nomads, которое объединяет проживающих за рубежом и работающих в ведущих мировых технологических компаниях казахстанцев 

Фото: пресс-служба Сената РК

Наши соотечественники прибыли в Астану для участия в международном технологическом форуме Digital Bridge, который в эти дни проходит в столице Казахстана.

Как отметил председатель палаты, в последние годы форум Digital Bridge значительно усилился, стал узнаваемой и престижной площадкой в сфере развития IT-индустрии. В этом году он собрал свыше 20 тысяч участников, представителей более 300 IT-компаний, делегации из 30 стран.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что IT-сфере в стране уделяется большое внимание на самом высоком уровне. Казахстан в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финтеха.

«Сфере IT глава государства уделил особое внимание в своем недавнем послании. Президент страны поставил стратегическую задачу –к 2026 году довести экспорт IT-услуг до одного миллиарда долларов. В этой связи перед парламентом Казахстана стоят задачи по принятию необходимой правовой базы.Существующие и создаваемые правовые условия в нашей стране должны стимулировать приход международных компаний на наш рынок, а также способствовать развитию казахстанских IT-компаний», – отметил спикер Сената, обращаясь к участникам встречи.

В ходе встречи также состоялось обсуждение дальнейших перспектив развития IT-отрасли в Казахстане с учетомобщественных запросов и глобальных трендов. Особое внимание было уделено вызовам, связанным с развитием искусственного интеллекта. Молодые люди также поделились своим опытом и озвучили инициативы по реализации проектов, направленных на повышение качества данной отрасли.

#Сенат #встреча #Ашимбаев #молодежь

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