Маулен Ашимбаев встретился с главным комиссаром Индии по выборам

Международное сотрудничество, Сенат
116
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с главным комиссаром Республики Индия по выборам Радживом Кумаром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: Сенат

Маулен Ашимбаев поздравил Раджива Кумара с проведением всеобщих выборов в Индии и подчеркнул, что Индия является важным партнером Казахстана в регионе Азии. За последние годы достигнуты договоренности по всем ключевым направлениям сотрудничества. Особое внимание было уделено потенциалу развития межпарламентского взаимодействия в рамках международных организаций.

«Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимоотношений с Индией по широкому кругу вопросов, включая экономическое сотрудничество, межкультурный диалог, туризм и другие области, представляющие взаимный интерес. Мы также намерены укреплять и межпарламентские связи. Поэтому важно задействовать потенциал групп дружбы, которые действуют в парламентах обеих стран и являются одним из ключевых механизмов нашего взаимодействия», – сказал спикер Сената в своем выступлении.

Маулен Ашимбаев также ознакомил участников встречи с реализуемыми в стране по инициативе главы государства реформами, включая важные поправки в Конституцию Казахстана. Спикер Сената подчеркнул, что законодательные изменения проведены с целью децентрализации власти, усиления сдержек и противовесов в политической системе и конкуренции между политическими партиями.

В свою очередь Раджив Кумар высоко оценил социально-экономические и политические преобразования в стране, в частности, направленные на защиту прав и интересов граждан, и выразил надежду на дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества.

Председатель Сената поблагодарил религиозных лидеров Индии за поддержку и активное участие в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий и отметил, что в Казахстане придается важное значение развитию духовной дипломатии. В этой связи индийская делегация была проинформирована о текущей деятельности и планах работы секретариата Съезда в данном направлении.

 

 

#Парламент #Сенат #Индия #международное сотрудничество

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России
Трехдневный траур объявили в Дагестане
Казахстан впервые выступит на Олимпийских играх в брейкинге
Свыше 1,3 тыс. паломников умерли во время хаджа в этом году
Солдат-срочник вышел из комы в Отаре
Венгрия сотворила историю на Евро
МСХ просит помощи у Мининформации в разъяснении населению разницы между маслом и спредом
УЕФА принял меры на Евро-2024 из-за Роналду
СМИ: Взрывы прогремели на промышленном объекте в Шотландии
Среди задержанных граждан Казахстана нет – МИД о пожаре в Греции
Жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Президент сменил главнокомандующего ВМС ВС РК
Премьер провел заседание Совета директоров фонда «Самрук-Қазына»
Акимат Астаны не будет ремонтировать горевший ЖК Rixos Khan Shatyr Residences
Объем воды увеличился в Северном Аральском море
Казахстанского туриста задержали в Италии
Определились победители международного турнира по дзюдо среди молодежи
Прием документов в колледжи Астаны стартует 25 июня
Более 20 человек погибли при пожаре на заводе в Южной Корее
Погибший во время паводков спасатель награжден орденом «Ерлігі үшін» посмертно
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Определены победители первой республиканской геологической универсиады
В Алматы приветствовали чемпиона мира Казыбека Ногербека
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Тело пропавшей экс-судьи из Казахстана нашли в Германии
Казахский – язык чувств
Пусть всегда будет папа! Второй год в Казахстане празднуют День отца
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Когда завершат полную оцифровку аттестатов выпускников предыдущих лет
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Фермеры готовятся к приходу сайги
Создание цифровой системы прогнозирования паводков обсудили в правительстве
Банкрот? А жена разрешила?
Солдат-срочник впал в кому: Токаев поручил провести тщательное расследование
Когда бизнес в надежных руках
Во сколько оценят бесценный сад?
Токаев поздравил Рыбакину с Днем рождения
Цифровую карту телекоммуникаций разработали в Казахстане
Переоформлять автомобили стало проще в Казахстане
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны

Читайте также

Строительство ветровых электростанций обсудил Роман Скляр с…
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Нурторе Жусип принял участие в работе заседания Меджлиса Ту…
Покушение на Садыкова: сенатор призвала казахстанцев не под…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]