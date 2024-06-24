Маулен Ашимбаев встретился с главным комиссаром Индии по выборам

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с главным комиссаром Республики Индия по выборам Радживом Кумаром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

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Маулен Ашимбаев поздравил Раджива Кумара с проведением всеобщих выборов в Индии и подчеркнул, что Индия является важным партнером Казахстана в регионе Азии. За последние годы достигнуты договоренности по всем ключевым направлениям сотрудничества. Особое внимание было уделено потенциалу развития межпарламентского взаимодействия в рамках международных организаций.

«Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимоотношений с Индией по широкому кругу вопросов, включая экономическое сотрудничество, межкультурный диалог, туризм и другие области, представляющие взаимный интерес. Мы также намерены укреплять и межпарламентские связи. Поэтому важно задействовать потенциал групп дружбы, которые действуют в парламентах обеих стран и являются одним из ключевых механизмов нашего взаимодействия», – сказал спикер Сената в своем выступлении.

Маулен Ашимбаев также ознакомил участников встречи с реализуемыми в стране по инициативе главы государства реформами, включая важные поправки в Конституцию Казахстана. Спикер Сената подчеркнул, что законодательные изменения проведены с целью децентрализации власти, усиления сдержек и противовесов в политической системе и конкуренции между политическими партиями.

В свою очередь Раджив Кумар высоко оценил социально-экономические и политические преобразования в стране, в частности, направленные на защиту прав и интересов граждан, и выразил надежду на дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества.

Председатель Сената поблагодарил религиозных лидеров Индии за поддержку и активное участие в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий и отметил, что в Казахстане придается важное значение развитию духовной дипломатии. В этой связи индийская делегация была проинформирована о текущей деятельности и планах работы секретариата Съезда в данном направлении.