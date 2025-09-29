Фото: Сенат

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой, впервые прибывшим в Казахстан с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz

В ходе встречи стороны обсудили важные аспекты сотрудничества двух стран, а также обменялись предложениями по укреплению межпарламентского взаимодействия.

Приветствуя итальянскую делегацию, спикер Сената отметил, что за годы сотрудничества между двумя государствами налажен доверительный политический диалог, успешно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Расширяются культурно-гуманитарные связи. Он также выразил уверенность в том, что этот исторический визит придаст новый серьезный импульс расширению стратегических отношений между Казахстаном и Италией.

«Последние годы были очень продуктивными для казахстанско-итальянского сотрудничества. В этом плане очень результативными были официальный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Италию в январе прошлого года, а также визит Премьер-Министра Италии, госпожи Мелони, в Астану в мае этого года. Убежден, что эти контакты, а также Ваш сегодняшний визит закрепит высокую динамику межгосударственного взаимодействия и сотрудничества», – отметил Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи Маулен Ашимбаев и Серджо Маттарелла обменялись видением перспектив укрепления межпарламентских связей, включая обмен законодательным опытом и взаимодействия в рамках групп дружбы «Казахстан-Италия».

Вместе с тем, важное значение собеседниками было уделено нарастающей динамике в сотрудничестве Италии с регионом Центральной Азии. В частности, стороны сошлись во мнении, что итоги прошедших переговоров первого саммита «Центральная Азия – Италия», состоявшегося в Астане, открывают новые возможности для развития многопланового сотрудничества в самых разных сферах.

Подчеркивая важность развития духовной дипломатии, спикер Сената выразил признательность за участие и ценный вклад духовных лидеров Италии в достижение целей Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Первый апостольский визит Папы Римского Франциска в Казахстан, как подчеркнул Маулен Ашимбаев, стал знаменательным событием не только для нашей страны, но и для всего региона.

Президент Италии, в свою очередь, высоко оценил социально-экономические и политические преобразования в Казахстане, а также выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества Казахстана с Италией.