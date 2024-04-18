Май в Казахстане будет жарким

Погода
33
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

«Казгидромет» представил консультативный прогноз погоды на май, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Неустойчивый характер погоды, дождь с грозой и порывистым ветром вероятны в течение месяца, в отдельные дни с выпадением града. Большую часть месяца ожидается преобладание дней с высоким температурным фоном: в северной половине республики днем воздух может прогреется до +35°C; в южной половине - до +40°C», - сказала пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК. 

При волнах холода понижение температуры воздуха ожидается: в северных, восточных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока страны ночью до -5, днем до +15°C; на западе и в южной половине РК - ночью до +5, днем до +26°C.  

«В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики. Количество осадков в мае прогнозируется больше нормы – на западе страны, меньше нормы – в южных, центральных регионах Казахстана», - добавила она.
 

#казахстан #погода #май

Популярное

Все
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
В бане мыли миллионы
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Памятники и сакральные места Мангистау очищают от следов «активного отдыха»
Примером стали шахтеры-тысячники
Казахстанские программисты помогают незрячим людям освоить алфавит, языки и слушать музыку
Когда в молоко попал финик: в Таразе освоили выпуск натурального напитка, способного потеснить энергетики и газировку
В Семее начнут издавать книги шрифтом Брайля на казахском языке
Если вода не поднимается – это уже хорошо
В Казахстане сократят срок исковой давности к материалам в СМИ
В Уральске в усиленном режиме укрепляются объекты инженерных коммуникаций
Ветераны-«афганцы» вместе с молодежью навели порядок в парке Победы в Конаеве
О транспорте, исторической памяти и работе журналистов
В ФРГ арестовали членов международной банды контрабандистов
Глава МЧС высказался о неготовности госорганов к борьбе с природными пожарами
Панарин завоевал историческую лицензию на Олимпиаду по бадминтону
Вода в Тоболе в приграничном с Казахстаном Кургане поднялась почти до одного метра
Грузовые перевозки между Казахстаном и Турцией будут упрощены
Сам не умеешь – поучи другого!
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
Психологи показали простой способ побороть гнев
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
Минтранспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруга – юрист
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Штормовые предупреждения объявлены в пяти регионах РК
Синоптики предупредили жителей Астаны и других городов о не…
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 13 апреля
Погода на 11 апреля: туман и гололед ожидаются в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]