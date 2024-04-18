Май в Казахстане будет жарким

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«Неустойчивый характер погоды, дождь с грозой и порывистым ветром вероятны в течение месяца, в отдельные дни с выпадением града. Большую часть месяца ожидается преобладание дней с высоким температурным фоном: в северной половине республики днем воздух может прогреется до +35°C; в южной половине - до +40°C», - сказала пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

При волнах холода понижение температуры воздуха ожидается: в северных, восточных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока страны ночью до -5, днем до +15°C; на западе и в южной половине РК - ночью до +5, днем до +26°C.