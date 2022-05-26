Майнишь дешево – плати дороже

Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова одобрил поправки, согласно которым вводятся дифференцированные налоговые ставки для майнеров. Чем дешевле обходится электроэнергия для добычи криптовалюты, тем выше налог. Еще одни поправки во вопросам транспорта отменяют монополию в сфере продажи билетов на железнодорожный транспорт. Как отметили депутаты, наконец в этой сфере наведут элементарный порядок.

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и Закон РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». Как отметил министр национальной экономики Алибек Куантыров, с начала 2022 года в стране уже ввели плату за цифровой майнинг в размере 1 тенге за 1 кВт·ч потребленной электроэнергии. Для выравнивания нагрузки, а также дестимулирования потребления отечественной электро­энергии предлагаются дифференцированные ставки: чем ниже стоимость электро­энергии, тем больше ставка платы.

– Данный вопрос всесторонне рассмотрен. Наше предложение – увеличить плату за цифровой майнинг. Этот вопрос обсужден с бизнес-сообществом и соответствующими ассоциациями. Принято решение по дифференциации, – пояснил Алибек Куантыров.

Вторая задача поправок – это усиление налоговой отдачи от добычи природных ресурсов. Была проанализирована динамика цен на твердые полезные ископаемые. Так, за период 2018–2022 гг. биржевые металлы показали значительный рост цен от 40% и выше, небиржевые, такие как железная руда, хромовая руда, марганец, показывают рост в среднем от 20% до 40%.

– С учетом этого предлагается увеличение ставок НДПИ по биржевым металлам на 50%, а по остальным твердым полезным ископаемым – на 30%.

Наряду с увеличением налоговой нагрузки предлагаются на рассмотрение меры по стимулированию геологоразведки и открытия новых месторождений.

С учетом международной прак­тики предлагается освобождение от НДПИ по новым месторождениям до достижения уровня рентабельности 15% (IRR) по месторождениям, разведка и добыча которых начата после 1.01.2023 г.

Следующая задача – дестимулирование вывода капитала из страны. В настоящее время при соблюдении определенных условий предусмотрено освобож­дение от налогообложения дивидендов. Предлагается отмена льгот по освобождению от налогообложения дивидендов с установлением ставки 10%. Вместе с тем налоговая практика показывает, что имеются случаи вывода денег за рубеж в виде оплаты за нематериальные услуги взаимосвязанным лицам.

– В связи с этим предлагается ограничение применения вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами – нерезидентами, в пределах не более 3% от налого­облагаемого дохода, – пояснил глава МНЭ.

Предлагается также поэтапное увеличение акцизов на сигареты и по другим видам табачных изделий, в том числе на изделия с нагреваемым табаком.

– Как известно, Глава государства поручил оказать помощь бизнесу по возмещению ущерба, причиненного во время январских событий. В ходе данной работы возникают вопросы налогообложения. Поэтому в целях избежания возникновения у предпринимателей налогового обязательства по полученной сумме возмещений предлагаются нормы по урегулированию данных вопросов, – добавил Алибек Куантыров.

Вместе с этим в рамках налогового администрирования предлагаются уточняющие нормы в части НДС, а также сдачи деклараций по имущественному доходу.

Вместе с тем давно обсуждаемая перспектива введения прогрессивного ИПН в законопроекте не обозначена. Почему? На это министр национальной экономики по окончании заседания ответил журналистам так: вопрос актуальный, но требует тщательного изучения.

– Понятно, прогрессивная шкала ИПН – это, наверное, действующий инструмент в каких-то странах. Что касается Казах­стана, был проведен определенный анализ, вопрос обсуждался с экспертами. На данный момент он в повестке дня не стоит, мы будем дополнительно обсуж­дать, – сказал он.

В ответ на вопрос, почему откладывается рассмотрение проб­лемы, глава МНЭ пояснил, что она пока не поднимается ни гос­органами, ни парламентариями и, в принципе, не даст ожидаемого эффекта.

– Прогрессивный ИПН. Звучит очень красиво. Но там есть определенные тонкости, его нельзя просто так ввести, чтобы кому-то 20%, кому-то 5%, а кому-то 0%. Полагаем, что 10-процентная шкала является оптимальной. По сути, это такой равный подход ко всем. Есть люди, средний класс, которые занимаются малым и средним бизнесом. Они неплохо зарабатывают, выше среднего по стране. Они могут поднять вопрос: почему я должен платить больше, если и работаю больше других? Эффекта, который ожидается, мы можем не получить. Потому что, если мы введем такой налог, есть риск того, что люди просто начнут вывозить капиталы и скрывать свои доходы, – отметил министр.

«Добро» Мажилиса получили и поправки по вопросам транспорта, одобренные в первом чтении. Среди них – такие ожидаемые, как освобождение ветеранов Великой Отечественной войны от платы за пользование платными автомобильными дорогами, установление штрафа за каждый час задержки перевозки пассажиров на воздушном транспорте по вине авиаперевозчика. Также поправками предусматривается сокращение количества часов ожидания в аэропорту для предоставления пассажирам места в гостинице и питания до 8 часов. Ранее было 10 часов.

И пожалуй, одна из актуальных новелл – в системе продажи железнодорожных билетов теперь не будет монополиста. Право продавать билеты на железнодорожный транспорт теперь будет не только у системы «Мобиус», но и у других операторов. Эту норму предложили депутаты с учетом жалоб избирателей.

Депутаты поинтересовались: по каким причинам уполномоченный орган до сих пор не вводил изменения в систему продаж билетов пассажирам?

Как признал глава МИИР Каирбек Ускенбаев, ситуация с монополизацией продажи железнодорожных билетов – «давняя история».

– Раньше система железных дорог работала в системе АСУ «Экспресс» – это международная система, где по всем странам СНГ видно расписание всех поез­дов. Однако данная система не защищала продажу билетов от перекупщиков. Поэтому в КТЖ была внедрена система «Мобиус». Правильно вы говорите: только возможность введения альтернативного дос­тупа к этой системе других электронных цифровых систем позволит навести порядок, поэтому полностью поддерживаем предложение депутатов, – сказал министр.

Он также сообщил, что сейчас частными перевозчиками разрабатывается аналогичная система и они готовы подключиться к АСУ «Экспресс».

– Я думаю, что эта норма позитивно скажется на оказании услуг в данной сфере, – считает Ускенбаев.

Также, согласно повестке, депутаты одобрили законопроект с поправками по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности. Его парламентарии одобрили во втором чтении и направили на рассмот­рение Сената Парламента.

По словам депутата Дюсенбая Турганова, в ходе обсуждения законопроекта в рабочей группе депутатами внесены поправки, направленные на сохранение норм по мониторингу потребления воды и расширение перечня субъектов Государственного энергетического реестра.

Поправки мажилисменов будут способствовать смягчению условий проведения экспресс-энергоаудита взамен обязательному, уточнению порядка проведения профилактического контроля без посещения субъектов контроля и других.

По инициативе депутатов внесены также поправки в законы «Об электроэнергетике» и «О естественных монополиях», предусматривающие заключение инвестиционных соглашений на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива.

Принятие этих поправок поз­волит снизить негативное экологическое воздействие на окружающую среду от деятельности угольных энергоисточников, уточнил депутат.

В завершение пленарного заседания парламентариями сделан ряд депутатских запросов в адрес руководителей государственных органов.