Майя Бекбаева презентовала новый фильм о Рахимжане Кошкарбаеве

Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанский журналист в своей картине «Флаг Победы. Как советская пропаганда украла подвиг у казаха» отметила, что именно Кошкарбаев и его товарищ красноармеец Булатов первыми водрузили знамя Победы над Рейхстагом 30 апреля 1945 года.

Он был представлен за визой маршала Жукова к званию Героя Советского союза. Однако Сталин лично дал команду отказать. Более того, имена Кошкарбаева и Булатова вычеркнули из этой истории, заменив их на другие – Егоров и Кантария.