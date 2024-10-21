Майя Бекбаева презентовала новый фильм о Рахимжане Кошкарбаеве

Документальную ленту об участнике Великой Отечественной войны, офицере и народном герое Казахстана Рахимжане Кошкарбаеве можно посмотреть на Youtube, передает Kazpravda.kz
Казахстанский журналист в своей картине «Флаг Победы. Как советская пропаганда украла подвиг у казаха» отметила, что именно Кошкарбаев и его товарищ красноармеец Булатов первыми водрузили знамя Победы над Рейхстагом 30 апреля 1945 года.
Он был представлен за визой маршала Жукова к званию Героя Советского союза. Однако Сталин лично дал команду отказать. Более того, имена Кошкарбаева и Булатова вычеркнули из этой истории, заменив их на другие – Егоров и Кантария.
«Настоящий герой и казахский батыр Рахимжан Кошкарбаев с детства был борцом, сначала он противостоял общественному мнению и страшному клейму сына врага народа, потом в боях с фашистами, после войны с самим собой, чтобы сохранить честь и достоинство и не погрязнуть в обидах на советскую власть. В этом документальном фильме вы узнаете, почему подвиг нашего соотечественника не был признан и кем был на самом деле Рахимжан Кошкарбаев», – пишет Майя Бекбаева.