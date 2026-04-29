Мажилис принял в работу проект Конституционного закона о Президенте РК

Законопроект внесен на рассмотрение Мажилиса cпециальным Посланием Президента Республики Казахстан в порядке законодательной инициативы Президента в соответствии с действующим законодательством РК
Мажилис принял в работу проект Конституционного закона «О Президенте Республики Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отметила депутат Снежанна Имашева, законопроект разработан в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15 марта текущего года.
«Проект Конституционного закона определяет правовое положение Президента Республики Казахстан и Вице-Президента Республики Казахстан. Законопроект состоит из 8 глав и 43 статей», - отметила депутат.
Вместе с тем, Снежанна Имашева напомнила, что согласно пункту 32-5 Регламента Парламента по проектам конституционных законов каждой палате Парламента необходимо избрать кандидатуры в состав совместной комиссии и определить содокладчика.
«В этой связи в состав совместной комиссии от Мажилиса по данному законопроекту предлагаем кандидатуры депутатов – Ашимжанова Жанарбека Садыкановича, Ерубаева Серика Сарсеновича, Казанцева Павла Олеговича и Шапак Үнзилы. Также предлагаем назначить депутата Ашимжанова содокладчиком по данному законопроекту от Мажилиса», - отметила Имашева.