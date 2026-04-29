Мажилис принял в работу проект Конституционного закона о Президенте РК

Законопроект внесен на рассмотрение Мажилиса cпециальным Посланием Президента Республики Казахстан в порядке законодательной инициативы Президента в соответствии с действующим законодательством РК

Мажилис принял в работу проект Конституционного закона «О Президенте Республики Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметила депутат Снежанна Имашева, законопроект разработан в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15 марта текущего года.

«Проект Конституционного закона определяет правовое положение Президента Республики Казахстан и Вице-Президента Республики Казахстан. Законопроект состоит из 8 глав и 43 статей», - отметила депутат.

Вместе с тем, Снежанна Имашева напомнила, что согласно пункту 32-5 Регламента Парламента по проектам конституционных законов каждой палате Парламента необходимо избрать кандидатуры в состав совместной комиссии и определить содокладчика.