Мажилис принял в работу проект Конституционного закона о Президенте РК

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Законопроект внесен на рассмотрение Мажилиса cпециальным Посланием Президента Республики Казахстан в порядке законодательной инициативы Президента в соответствии с действующим законодательством РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис принял в работу проект Конституционного закона «О Президенте Республики Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметила депутат Снежанна Имашева, законопроект разработан в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15 марта текущего года.

«Проект Конституционного закона определяет правовое положение Президента Республики Казахстан и Вице-Президента Республики Казахстан. Законопроект состоит из 8 глав и 43 статей», - отметила депутат.

Вместе с тем, Снежанна Имашева напомнила, что согласно пункту 32-5 Регламента Парламента по проектам конституционных законов каждой палате Парламента необходимо избрать кандидатуры в состав совместной комиссии и определить содокладчика. 

«В этой связи в состав совместной комиссии от Мажилиса по данному законопроекту предлагаем кандидатуры депутатов – Ашимжанова Жанарбека Садыкановича, Ерубаева Серика Сарсеновича, Казанцева Павла Олеговича и Шапак Үнзилы. Также предлагаем назначить депутата Ашимжанова содокладчиком по данному законопроекту от Мажилиса», - отметила Имашева.

Курс на зимнюю Азиаду
Вклад в зеленый фонд Астаны
Английский акцент казахстанского футбола
«Семей» диктует правила в Алматы
С упором на орошение
Состязания в Рабате
Обеспечить транспортную доступность
С ветерком до Кайынды
Ветер сорвал кровлю и трубу
Песнь домбры зазвучала в степи
Барьер взят!
Шампунь на тротуары не жалели
Душа народа – в струнах домбры
Мыслитель планетарного масштаба
В Астане наградили юных журналистов
Главный ориентир – достойный и безопасный труд
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Конституция в контексте развития образования и науки
«Сириус» в Казахстане
Sardar: мифология и технологии
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Стартует пляжная Азиада
Серебряный финал в Ордосе
Выстроить систему водной безопасности
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

В Мажилисе рассмотрят закон, определяющий территорию и обли…
Порог взыскания увеличат до 40 МРП: в Казахстане реформирую…
Мажилис взял в работу проект закона «О Курултае РК и статус…
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»

