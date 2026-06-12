Вектор укрепления партнерства

На встрече председателя Мажилиса Ерлана Кошанова с впервые прибывшим в Казахстан с официальным визитом торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марленом Маматалиевым обсуждены вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Приветствуя гостя, Ерлан Кошанов подчеркнул, что казахский и кыргызский народы объединяет общая история, духовные и культурные ценности и многовековое братство. Будущее наших народов также неразделимо.

– Благодаря политической воле и конструктивной политике наших президентов ­Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова наши отношения стремительно развиваются. Главы наших государств делают все возможное для укрепления дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между странами. Союзнический характер взаимодействия подтверж­дается регулярными встречами на высшем уровне. Со своей стороны мы заинтересованы в дальнейшем укреплении межпарламентского сотрудничества для законодательной поддержки договоренностей глав наших государств, – заявил спикер Мажилиса.

Ерлан Кошанов отметил особую роль Совета межпарламентского сотрудничества, где на уровне глав парламентов регулярно поднимаются важные темы двустороннего взаимодействия. По мнению Председателя Мажилиса, депутаты двух стран вносят весомый вклад в свое­временное решение всех возникаю­щих вопросов, обсуждая их на уровне групп дружбы и профильных комитетов.

В ходе беседы стороны отметили плодотворное взаимодействие на многосторонних парламентских площадках, таких как Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея ОДКБ, ПА ОБСЕ и ТюркПА.

Ерлан Кошанов проинформировал кыргызского коллегу о ходе реализации масштабных политических реформ, которые по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева планомерно проводятся в Казахстане. Ключевым шагом в этом процессе стало принятие новой Конституции на общенациональном референдуме и последующее закреп­ление ее принципов в принятых Парламентом законах. В частности, депутаты Жогорку Кенеша были ознакомлены с основными нормами конституционных законов «О Президенте», «О Курултае и статусе его депутатов», «О Қазақстан Халық Кеңесі» и других.

В своем ответном слове Марлен Маматалиев поблагодарил казахстанских коллег за теплый прием и пожелал успехов в подготовке и проведении предстоящих в августе выборов депутатов Курултая. Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, глава Парламента Кыргызстана выразил удовлетворенность нынешней динамикой двустороннего товарооборота и отметил перспективы углубления сотрудничества в индустриализации, сельском хозяйстве, туризме и зеленой энергетике.

В ходе встречи стороны договорились продолжить обмен законотворческим опытом и диалог по актуальным для региона проблемам. В частности, были рассмотрены вопросы продовольственной безопас­ности, сотрудничества в водной и энергетической сферах.

Еще одним важным вектором укрепления двустороннего взаи­модействия была обозначена сфера цифровизации и развития искусственного интеллекта. Ерлан Кошанов отметил, что Казахстан и Кыргызстан подготовили необходимую правовую и институциональную основу для этого. В обеих странах принят Цифровой кодекс, инновационные разработки на основе ИИ активно внедряются в работу государственных органов. В этой связи стороны договорились делиться наработками в данном направлении.

В программе визита парламентской делегации Кыргызстана помимо официальных встреч запланировано посещение Центра искусственного интеллекта Alem.ai, Международного финансового центра «Астана» и ряда культурных объектов столицы.