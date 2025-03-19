Мажилис призвал всех граждан объединиться для построения Справедливого Казахстана

Мажилис
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На пленарном заседании депутаты Мажилиса приняли резолюцию, основанную на принципах построения Справедливого Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса

РЕЗОЛЮЦИЯ
Мажилиса Парламента Республики Казахстан

Три года назад Казахстан, выбрал путь обновления и построения справедливого общества. Президент, реализуя общественный запрос на перемены, инициировал масштабную программу политической модернизации, направленную на укрепление государства и расширение прав и возможностей граждан.

Сегодня мы подводим итоги этой трансформации: государство стало сильнее, а народ – активнее. Кардинально изменились все сферы общественной жизни и политическая культура.

Благодаря последовательному курсу Президента реформы приобрели необратимый характер, а принципы справедливости, открытости и ответственности легли в основу новой модели развития страны.

Новая политическая философия

Президент заложил новую модель управления страной, основанную на согласии с обществом:

●    Слышащее государство – власть, которая не только говорит, но слушает и основывает свои решения на запросах общества.
●    Справедливость – когда закон одинаков для всех, а возможности доступны каждому.
●    Сильные институты – оптимальный баланс между ветвями власти по формуле «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство».

Верховенство права – гарантия стабильного развития

Конституция – наш общий договор, и его принципы остаются нерушимыми:

●    Принятие решений вместе с народом – каждый гражданин может участвовать в принятии решений по стратегическим для государства вопросам.
●    Политическая конкуренция – парламент становится голосом народа благодаря многопартийности и смешанной избирательной системе.
●    Конституционный Суд – гарантия защиты прав граждан и устойчивости институтов.

Сильные институты – основа устойчивых реформ

Развитие страны – это общая миссия государства и общества на основе равноправного диалога, взаимной ответственности и совместного поиска решений.

●    Президент задает стратегическое направление развития страны, выступая гарантом реформ и модернизации.
●    Правительство разрабатывает и реализует экономические и социальные реформы, ориентируясь на потребности общества.
●    Парламент не только принимает законы, но и выступает площадкой для общественного обсуждения инициатив, обеспечивая баланс интересов.
●    Гражданское общество становится активным участником процесса принятия решений, усиливая общественный контроль и взаимодействуя со всеми ветвями власти.

Принципы гражданского взаимодействия

●    Открытость – государство, которое прозрачно для своего народа.
●    Подотчетность – власть, которая держит ответ перед народом за реализацию государственной политики.
●    Консолидация – страна, в которой все ключевые решения принимаются на основе консолидированного мнения и с учетом широкого спектра общественных интересов.

Единство ради справедливого будущего

Казахстан – страна, где честный труд ведёт к успеху, закон стоит выше личностей и статуса, а будущее строится вместе с народом.

Мажилис выражает поддержку курсу президента и призывает всех граждан объединиться ради главной цели – построения Справедливого Казахстана.

 

#мажилис #Справедливый Казахстан #резолюция

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