Назначен новый министр транспорта

Кадровые назначения
92

Президент подписал Указ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: primeminister.kz

Указом Главы государства Сауранбаев Нурлан Ермекович назначен министром транспорта Республики Казахстан.

Ранее на заседании Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию его кандидатура была согласована.

Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

Нурлан Сауранбаев родился в 1967 году в городе Джамбуле. 

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, Центр обучения нефтяной промышленности (Италия). По специальностям экономист, магистр нефтяного администрирования.

Трудовую деятельность начал в 1991 году руководителем частной коммерческой компании, где проработал до 1997 года.

В 1997-1998 гг. — исполнительный директор Конгресса предпринимателей РК.

В 1998-2000 гг. — директор департамента РГП «Қазақстан темір жолы».

В 2000-2002 гг. — первый вице-президент, генеральный менеджер, руководитель группы по управлению проектом реконструкции ОАО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» ЗАО «ННК «Казахойл».

В 2002-2004 гг. — директор Департамента инжиниринговых и сервисных проектов ЗАО «НК «КазМунайГаз».

В 2004-2007 гг. — генеральный директор ТОО «ТенизСервис».

В 2007-2010 гг. — управляющий директор акционерного общества НК «КазМунайГаз».

В 2010-2011 гг. — советник заместителя председателя правления, управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Казына».

В 2011-2014 гг. — вице-министр индустрии и новых технологий.

В 2014-2016 гг. — заместитель министра обороны.

В 2016-2017 гг. — руководитель оргкомитета Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.

В 2017-2018 гг. — аким г. Шымкент.

С 2019 года по апрель 2021 года  — заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента.

С 8 апреля 2021 года —  председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы».

#мажилис #Токаев #министр транспорта

Популярное

Все
Экс-министр обороны получил новую должность
В США стреляли в пожарных при тушении лесного пожара
Более 2,5 млрд тенге выделено на теплосети ВКО
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Назначен новый министр транспорта
Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 30 июня
Команда NIS стала открытием международной конференции по освоению космоса
«Қазақконцерт» завершил 64-й сезон гала-концертом в Астане
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Бублик одержал победу на турнире ATP 500 в Германии
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Polpharma Group расширяет инвестиции в Казахстан
«Пасынки степи»: атырауский писатель рассказал о своей книге столичным читателям
«Голос Турана-2025» собирает друзей
В Казахстане дети все чаще рождаются с врожденными патологиями
Французские эксперты подключились к исследованию озера Балхаш
Сенат не согласился с рядом норм нового Налогового кодекса
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Катара
Введена в строй новая подстанция
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга

Читайте также

Экс-министр обороны получил новую должность
Сакен Каныбеков возглавил комитет в МСХ РК
Токаев назначил замминистра обороны
Назначен новый гендиректор «Барыса»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]