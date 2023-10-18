Мажилис утвердил проведение в Астане третьей сессии Европейского регионального комитета ВОЗ

Семьдесят третья сессия ЕРК ВОЗ должна пройти с 24 по 26 октября

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Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Всемирной организацией здравоохранения об организации в Астане семьдесят третьей сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к документу, соглашение направлено на проведение в Казахстане семьдесят третьей сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ЕРК ВОЗ).

Согласно соглашению, обязательством казахстанской стороны является организация проведения семьдесят третьей сессии ЕРК ВОЗ в Астане с 24 по 26 октября 2023 года.

Соглашение подписано в Женеве 23 мая 2023 года.