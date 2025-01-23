Мажилисмен потребовал усилить борьбу со скотокрадством

Мажилис,Сельское хозяйство,Криминал
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Венера Баталова
корреспондент

Депутат предположил, что полиция или не хочет заниматься этим вопросом, или прикрывает барымтачей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутатский запрос о необходимости усиления борьбы со скотокрадством мажилисмен Максат Толыкбаев адресовал министру внутренних дел Ержану Саденову в ходе пленарного заседания Мажилиса, передает Kazpravda.kz

Как отмечает депутат, сегодня жители аулов в большинстве своем выживают благодаря разведению скота. Но в последнее время они терпят большие убытки из-за участившихся случаев скотокрадства.   

«Жители Катонкарагайского района Восточно-Казахстанской области вынуждены были обратиться за помощью к президенту страны. Наверняка вы видели их видеообращение в социальных сетях. Ко мне обратились десятки человек. Пять дней мы ждали комментариев от министерства внутренних дел. Но, к сожалению, реакции пока никакой нет. Скотокрады нарушили покой сельчан. Потеряв надежду, они обращаются к руководству страны», – заявил депутат Максат Толыкбаев.

По его словам, дошло до того, что свободно пропадают целые табуны лошадей, КРС и овец. Депутат предположил, что полиция или не хочет заниматься этим вопросом, или прикрывает барымтачей.

«Устав обивать пороги районной и областной полиции, сельчане уже теряют терпение. И такая ситуация не только в селе Шыңғыстай, но и в соседних аулах Өрнек, Жаңа үлгі, Аққайнар, Жамбыл, Еңбек, где у жителей почти не осталось скота, а значит – и уверенности в завтрашнем дне.  Люди утверждают, что полиция не ищет пропавший скот «по горячим следам». Переживания и сомнения их понятны», – говорит депутат.

Он также напомнил, что скотокрадство сейчас отнесено к тяжким преступлениям, наказание за него ужесточено. Воры могут получить от 7 до 12 лет лишения свободы. А между тем, отмечается в запросе, Министерство внутренних дел утверждает, что количество фактов пропажи скота уменьшается.

Обращаясь к министру, Максат Толыкпаев призвал не игнорировать просьбы сельчан и взять ситуацию на личный контроль. По его мнению, необходимо срочно организовать профилактические рейды в Катонкарагайском районе Восточно-Казахстанской области и принять системные меры по поимке барымтачей.

#мажилис #проблема #скотокрадство #Максат Толыкбаев

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