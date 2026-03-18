Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Николай Арсютин направил в Правительство запрос на имя заместителя Премьер-министра-министра культуры и информации Аиды Балаевой с инициативой усилить поддержку волонтёрского движения в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

Парламентарий предложил внедрить пилотный механизм учета волонтёрских часов при формировании трудового стажа и рассмотреть дополнительные меры социальной поддержки добровольцев.

«Сегодня волонтёрское движение в нашей стране активно развивается. Если в 2020 году насчитывалось около 50 тысяч волонтёров, то в настоящее время их число выросло уже до 300 тысяч человек. Более 800 организаций реализуют социально значимые инициативы, функционируют национальный и 20 региональных фронт-офисов. Волонтёры участвуют в проектах в сфере экологии, образования, культуры, социальной поддержки и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Фактически речь идет о значительной группе граждан, преимущественно молодежи, которая на добровольной основе вносит реальный вклад в решение общественно значимых задач. В этой связи вопросы признания и поддержки волонтёрской деятельности становятся важным элементом государственной молодежной и социальной политики», — отмечает депутат.

Несмотря на рост числа добровольцев и масштаб проектов, их работа пока не получает официального признания на законодательном уровне.

«В настоящее время волонтёрская деятельность регулируется Законом «О волонтёрской деятельности» от 30 декабря 2016 года. Данный закон определяет правовые основы волонтёрства, его цели, принципы, а также права и обязанности волонтёров и принимающих организаций. Вместе с тем действующее законодательство рассматривает волонтёрство исключительно как форму социальной активности и не приравнивает его к трудовой деятельности. Соответственно, волонтёрская деятельность не включается в трудовой стаж и не формирует трудовых либо страховых прав», — указано в депзапросе.

Депутат напомнил, что сегодня предусматриваются лишь отдельные формы поощрения и учета деятельности. Например, возможность страхования может быть предусмотрена только в рамках гражданско-правового договора между волонтёром и принимающей организацией, однако такая практика носит добровольный характер и применяется не всегда.

«Еще в 2019 году на церемонии закрытия Года молодежи и старта Года волонтёра Глава государства подчеркнул важность внедрения методологии зачёта волонтёрских часов в трудовой стаж. Соответствующие подходы рассматривались в рамках Плана мероприятий по проведению Года волонтёра, утвержденного постановлением Правительства от 16 января 2020 года. В настоящее время реализуется Дорожная карта развития и поддержки волонтёрства на 2024–2026 годы. Однако в данном документе отсутствуют конкретные меры, направленные на учет волонтёрской деятельности при формировании трудового стажа либо на предоставление волонтёрам дополнительных социальных гарантий. Международная практика в целом рассматривает волонтёрство как социально полезную, но не трудовую деятельность. В большинстве стран волонтёрский опыт не включается в трудовой стаж, но применяются различные формы институционального признания добровольческой деятельности, включая учет часов волонтёрства, выдачу сертификатов и государственные награды. В отдельных странах предусмотрены механизмы защиты самих волонтёров, например, обязательное страхование от несчастных случаев и ответственности», — подчеркнул он.

В завершение депутат Арсютин предложил конкретные меры поддержки добровольцев.

«Считаем целесообразным рассмотреть дополнительные меры государственной поддержки волонтёрского движения. Просим рассмотреть возможность запуска пилотного проекта по учёту времени, затраченного на волонтёрскую деятельность, при исчислении трудового стажа. Эта инициатива могла бы быть адресно направлена на граждан, которые на постоянной основе оказывают помощь пожилым людям, лицам с инвалидностью, а также социально уязвимым категориям населения. Просим Правительство рассмотреть возможность внедрения пилотного механизма учета волонтёрских часов и дополнительные меры социальной поддержки волонтёров в рамках нового программного документа до 2030 года»,— говорится в обращении.

Ранее председатель Национальной волонтерской сети, депутат Мажилиса Вера Ким на девятом заседании Комиссии по Конституционной реформе выступила с предложением закрепить на конституционном уровне поощрение волонтерской деятельности в Казахстане.