Мажилис рекомендовал правительству запретить сокращение расходов при корректировке бюджета

Мажилис,Экономика

По итогам рассмотрения отчетов правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2025 год Мажилис разработал ряд рекомендаций, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В частности, правительству рекомендовано определить перечень структур, соответствующих признакам аккумулирования парафискальных платежей, с установлением для них единых правил раскрытия информации и включением в бюджетную отчетность. При проведении корректировок бюджета необходимо запретить сокращение расходов путем перераспределения по бюджетным программам, не подлежащим секвестированию.

Помимо этого, требуется провести анализ эффективности пилотирования блочного бюджета с принятием необходимых решений относительно дальнейшего его масштабирования, а также доработать информационную систему государственного планирования для обеспечения мониторинга по проектам, финансируемым из Национального фонда с отражением качественных показателей (охвата населения, занятости, налоговой базы, качества услуг).

Рекомендуется в течение 2026 года распространить механизм цифрового тенге на проекты, финансируемые за счет средств Национального фонда, а также средства, выделенные на проекты бюджета развития, обеспечив сквозной мониторинг движения средств до конечного получателя.

Кроме того, существует необходимость расширения критериев для предоставления инвестиционных налоговых преференций обязательными условиями по достижению экономического эффекта для государства (рабочие места, экспорт, налоговые поступления).

Совместно с Высшей аудиторской палатой нужно доработать формы отчетности об исполнении республиканского бюджета для формирования полной картины состояния государственных финансов, в том числе в части раскрытия детальной информации по внебюджетным фондам, квазигосударственному сектору, заимствованиям государственного сектора.

#мажилис #бюджет #расходы

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