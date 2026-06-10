Казахстан и Кыргызстан договорились о зданиях для посольств в Астане и Бишкеке

Объекты передаются сроком на 49 лет с правом последующей пролонгации

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Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в городах Астана и Бишкек для нужд посольств, а также резиденций чрезвычайных и полномочных послов двух государств, сообщает Kazpravda.kz

Объекты передаются сроком на 49 лет с правом последующей пролонгации. Документ также определяет порядок и условия передачи земельных участков и объектов недвижимости.

Кроме того, указанная в соглашении недвижимость освобождается от всех видов налогов и сборов, взимаемых в двух странах.

Стороны самостоятельно оплачивают все понесенные ими расходы, связанные со строительством, ремонтом и содержанием зданий, а также оплатой коммунальных услуг, согласно действующим тарифам.

Предполагается, что ратификация соглашения позволит обеспечить надлежащие условия пребывания и работы посольств Казахстана и Кыргызстана