Мажилисмен проверил строительство нового транспортного путепровода в Шымкенте

121

Строительство началось в ноябре 2024 года и на сегодня завершено на 50%

Фото: пресс-служба Мажилиса

В рамках обновления дорожно-транспортной инфраструктуры в Шымкенте на улице Момынова строится новый автомобильный путепровод над железной дорогой. С ходом строительства ознакомился депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Болатбек Нажметдинулы. Он отметил, что этот проект не только упростит движение транспорта в городе, но и сократит пробки и повысит безопасность на дорогах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Проект предусматривает возведение четырёхполосного путепровода с пешеходной дорожкой и установкой светофорных объектов. По словам подрядчика, работы идут по графику.

– Шымкент – сегодня самый динамично развивающийся город страны. Его дорожная сеть остро нуждается в обновлении. Путепровод возводится в рамках предвыборной программы партии AMANAT и является нашим прямым обещанием избирателям. Лично я был инициатором включения этого проекта в программу и способствовал выделению средств из республиканского бюджета для начала работ. Сегодня проект успешно реализуется, и я намерен лично контролировать его выполнение, – подчеркнул Болатбек Нажметдинулы.

Кроме того, аналогичный путепровод строится на улице Тленшина, где работы выполнены на 20%. Оба объекта планируется ввести в эксплуатацию к концу 2026 года. Эти проекты позволят соединить восточную часть города с центром, перераспределить транспортные потоки и снизить загруженность действующих магистралей.

В Шымкенте активно развивают дорожную сеть: по итогам 2024 года 75% дорог уже находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, к концу года планируется довести этот показатель до 90%. К 2026 году будут полностью заасфальтированы 850 улиц общей протяженностью более 1 000 км. Из них 540 улиц – в текущем году. В 2025 году появятся 32 новых светофора, обновятся дорожные знаки, появится освещение на большинстве нерегулируемых переходов.

Встречи депутата Мажилиса Болатбека Нажметдинулы с избирателями в рамках поездок в регионы начались вчера. Мажилисмен совместно с представителями ряда министерств посетит объекты социальной и производственной сферы, проведёт личные приёмы жителей.

 

#строительство #AMANAT #мажилисмен #путепровод

Популярное

Все
«Искусство, как маяк, всегда сияло...»
Над пончо – гордый боливар
Шоколадка для Дженнифер Лопес
В столице проходят мастер-классы по анимации
Казахстанцы сделали свой выбор
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Встреча с жителями Жамбылской области
Для студентов колледжа построили общежитие
Очередники получили жилье
Быстрее реагировать на вызовы
Здесь лечат птиц и животных и дают им приют
Сделан шаг к реализации глобального проекта
В поисках гениального романа
Как защититься от цифровых аферистов
Зато мой сын...
Астана – здоровый город
В поселке Карсакпай начиналась история меднорудного края
Творчество во спасение
Добрый и светлый талант
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
День строителя
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Акчулаков доложил Президенту о работе и планах Ассоциации инвесторов
Путин рассказал Токаеву об итогах беседы со спецпосланником Президента США
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Пять бронзовых медалей завоевали казахстанки на молодежном ЧА по боксу
В Актау возле ботанического сада высадили 250 деревьев
В Семее проходит международная конференция, посвященная юбилею Абая
Дружеский и доверительный разговор
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Большие возможности для отечественного производства
Astana IT University объявляет набор на программу «Digital Public Administration»
Акция-конкурс по сбору мусора прошла в Кызылорде
Благодарность за профессионализм
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

Мажилисмен проверил ход развития прибрежной зоны Капчагая
Мажилисмен посетил аккумуляторный завод в Талдыкоргане
Депутат Мажилиса проверил состояние дорог в Улытауской обла…
День строителя торжественно отметили в Приаралье

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]