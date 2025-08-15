Строительство началось в ноябре 2024 года и на сегодня завершено на 50%

Фото: пресс-служба Мажилиса

В рамках обновления дорожно-транспортной инфраструктуры в Шымкенте на улице Момынова строится новый автомобильный путепровод над железной дорогой. С ходом строительства ознакомился депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Болатбек Нажметдинулы. Он отметил, что этот проект не только упростит движение транспорта в городе, но и сократит пробки и повысит безопасность на дорогах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Проект предусматривает возведение четырёхполосного путепровода с пешеходной дорожкой и установкой светофорных объектов. По словам подрядчика, работы идут по графику.

– Шымкент – сегодня самый динамично развивающийся город страны. Его дорожная сеть остро нуждается в обновлении. Путепровод возводится в рамках предвыборной программы партии AMANAT и является нашим прямым обещанием избирателям. Лично я был инициатором включения этого проекта в программу и способствовал выделению средств из республиканского бюджета для начала работ. Сегодня проект успешно реализуется, и я намерен лично контролировать его выполнение, – подчеркнул Болатбек Нажметдинулы.

Кроме того, аналогичный путепровод строится на улице Тленшина, где работы выполнены на 20%. Оба объекта планируется ввести в эксплуатацию к концу 2026 года. Эти проекты позволят соединить восточную часть города с центром, перераспределить транспортные потоки и снизить загруженность действующих магистралей.

В Шымкенте активно развивают дорожную сеть: по итогам 2024 года 75% дорог уже находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, к концу года планируется довести этот показатель до 90%. К 2026 году будут полностью заасфальтированы 850 улиц общей протяженностью более 1 000 км. Из них 540 улиц – в текущем году. В 2025 году появятся 32 новых светофора, обновятся дорожные знаки, появится освещение на большинстве нерегулируемых переходов.

Встречи депутата Мажилиса Болатбека Нажметдинулы с избирателями в рамках поездок в регионы начались вчера. Мажилисмен совместно с представителями ряда министерств посетит объекты социальной и производственной сферы, проведёт личные приёмы жителей.