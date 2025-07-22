Мажилисмен высказался о резонансном нападении на медиков

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Дана Аменова
корреспондент

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов обратился к казахстанцам в связи с недавними инцидентами в Костанае и Караганде, приведшими к травмам медиков, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В Караганде мужчина избил старшую медсестру прямо в служебном помещении. У нее сотрясение мозга, сломаны пальцы, все тело в синяках, вырванные волосы. В Костанае пострадал хирург-уролог. Пациент, решив, что «его вызвали не по очереди», ударил врача. Тяжелая черепно-мозговая травма, кровоизлияние, перелом затылочной кости. Каждый из этих случаев - не просто частная трагедия. Это угроза жизни тех, кто ежедневно спасает наши. А значит, в конечном итоге - угроза для всех нас, пациентов. Мы не должны допустить, чтобы насилие в отношении сотрудников «скорой помощи» и больниц стало нормой», – написал он в Telegram

Также депутат добавил, что ни в одной другой профессии в Казахстане люди не сталкиваются с таким уровнем агрессии, как медики.

«Мы, депутаты, уже трижды инициировали поправки в Уголовный кодекс. Предлагали ввести отдельную ответственность за насилие в отношении медицинских работников. Это по аналогии с полицейскими и егерями. Нужно еще обязать нападавших возмещать моральный и материальный ущерб, вплоть до пожизненной компенсации, если врач утратил трудоспособность. Пока что наши инициативы не были поддержаны, так как правительство давало отрицательные заключения на эти нормы. Президент ранее прямо поручал обеспечить юридическую защиту медицинского персонала. Это поручение нужно выполнять. На кону человеческие жизни.  Кстати, международный опыт тоже на нашей стороне. Во многих европейских странах нападение на врача приравнено к нападению на полицейского. Там за это сажают», – отметил мажилисмен. 

По словам Асхата Аймагамбетова, помимо указанных выше поправок в Мажилисе также подготовили нормы по расширению системы страхования врачей от профрисков и планируют включить туда страхование от травм и насилия на рабочем месте. В заключение он выразил надежду, что их обязательно примут этой осенью.

Напомним, 16 июля в одном из частных медицинских центров Караганды разъяренный мужчина напал на медсестру и нанес ей множество ранений. Мужчине не рарешили войти в служебное помещение, и всю агрессию он направил на медсестру, избив ее и вырвав ей волосы. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Карагандинской области.

Другой случай, упомянутый депутатом, произошел на днях в Костанае. Хирурга-уролога Антона Кистанова, спустившегося к пациентам после операции, ударил 34-летний мужчина, возмущенный долгим ожиданием в очереди. Врач в тяжелом состоянии. Он был госпитализирован в Астану. Подозреваемый — 34-летний житель Акмолинской области, ранее судимый и неоднократно привлекавшийся к ответственности.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам с призывом остановить насилие над медработниками. На эти случаи отреагировали и депутаты. Так, Екатерина Смышляева выразила обеспокоенность волной жестокого насилия в отношении медработников. По ее словам, число нападений растет с каждым годом в геометрической прогрессии, которые, как правило, квалифицируются, как обычное хулиганство или лёгкий вред здоровью. По мнению парламентария, в данном случае здесь вполне применима статья УК РК 106 – «Нанесение тяжкого вреда здоровью».

#нападение #мажилисмен #медики #Асхат Аймагамбетов

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