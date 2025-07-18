Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На своей странице в Instagram она напомнила, что в приёмном покое Костанайской областной больницы случилось очередное нападение на доктора.

«Если бы это произошло в Китае: до 10 лет лишения свободы, штраф: до $7,000 за умышленное причинение вреда врачу, даже без тяжких последствий. В Индии: 3–7 лет лишения свободы, штраф: до ₹500,000 (~$6,000), автоматический арест. В Германии: до 5 лет лишения свободы, штраф от €5,000 до €25,000, отягчающее обстоятельство нападение в организации здравоохранения. В Сингапуре: до 7 лет лишения свободы, штраф: до SGD 10,000 (~$7,400). В Великобритании: до 12 месяцев лишения свободы (магистратский суд), до 5 лет (суд короны), штраф: до £5,000 (~$6,400). В США (по штатам), часто: от 1 до 10 лет лишения свободы, штраф до $10,000. Во Франции: до 3 лет лишения свободы, штраф до €45,000 (~$49,000), даже словесные угрозы квалифицируются как насилие против лица при исполнении. Но это произошло в Костанае и у нас в законодательстве пока нет отдельной статьи или квалификации для подобного», – отметила она.

По ее словам, число нападений растет с каждым годом в геометрической прогрессии, которые, как правило, квалифицируются как обычное хулиганство или лёгкий вред здоровью (штраф до 200 МРП (~$1,400) или арест до 45 суток). По мнению парламентария, в данном случае здесь вполне применима статья УК РК 106 – «Нанесение тяжкого вреда здоровью».

«Врач в тяжёлом состоянии находится в реанимации. А это уже от шести до десяти лет, при справедливом расследовании, конечно. На это надеется вся медицинская общественность и семья доктора, которая не дождалась его дома сегодня. Наша фракция направила поправки по отдельной усилению ответственности за нападение на медицинского работника, осенью ждем заключения. Минздрав со своей стороны полностью разделяет нашу позицию. Думаю, всё настолько очевидно, что больше дискуссий, которые длились несколько лет, не будет», – считает Екатерина Смышляева.

Также она призвала общественность оперативно принять необходимые меры, чтобы защитить врачей от агрессивных пациентов.

«Доктору скорейшего выздоровления, а комментаторам, ищущим оправдание насилию и хамству – разок встать за операционный стол или отдежурить в приёмном покое хотя бы сутки. Это не про обиды и аффекты. Это про духовность и культуру человеческих отношений», – заключила депутат Мажилиса.

Напомним, позавчера агрессивный мужчина жестоко избил медсестру в частной клинике Караганды. Пострадавшую с сотрясением мозга и множественными ушибами госпитализировали в в отделение экстренной нейрохирургии городской больницы.

Еще один вопиющий инцидент произошел накануне в Костанае, где врач попал в реанимацию после избиения пациентом. По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье 106 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сегодня министр здравоохранения Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам с призывом остановить насилие над медработниками.