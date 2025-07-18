Парламентарий призывает ужесточить ответственность за нападение на медработников

Мнения
126
Дана Аменова
корреспондент

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева выразила обеспокоенность недавней волной жестокого насилия в отношении медработников, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На своей странице в Instagram она напомнила, что в приёмном покое Костанайской областной больницы случилось очередное нападение на доктора.  

«Если бы это произошло в Китае: до 10 лет лишения свободы, штраф: до $7,000 за умышленное причинение вреда врачу, даже без тяжких последствий. В Индии: 3–7 лет лишения свободы, штраф: до ₹500,000 (~$6,000), автоматический арест. В Германии: до 5 лет лишения свободы, штраф от €5,000 до €25,000, отягчающее обстоятельство нападение в организации здравоохранения. В Сингапуре: до 7 лет лишения свободы, штраф: до SGD 10,000 (~$7,400). В Великобритании: до 12 месяцев лишения свободы (магистратский суд), до 5 лет (суд короны), штраф: до £5,000 (~$6,400). В США (по штатам), часто: от 1 до 10 лет лишения свободы, штраф до $10,000. Во Франции: до 3 лет лишения свободы, штраф до €45,000 (~$49,000), даже словесные угрозы квалифицируются как насилие против лица при исполнении. Но это произошло в Костанае и у нас в законодательстве пока нет отдельной статьи или квалификации для подобного», – отметила она.

По ее словам, число нападений растет с каждым годом в геометрической прогрессии, которые, как правило, квалифицируются как обычное хулиганство или лёгкий вред здоровью (штраф до 200 МРП (~$1,400) или арест до 45 суток). По мнению парламентария, в данном случае здесь вполне применима статья УК РК 106 – «Нанесение тяжкого вреда здоровью».

«Врач в тяжёлом состоянии находится в реанимации. А это уже от шести до десяти лет, при справедливом расследовании, конечно. На это надеется вся медицинская общественность и семья доктора, которая не дождалась его дома сегодня. Наша фракция направила поправки по отдельной усилению ответственности за нападение на медицинского работника, осенью ждем заключения. Минздрав со своей стороны полностью разделяет нашу позицию. Думаю, всё настолько очевидно, что больше дискуссий, которые длились несколько лет, не будет», – считает Екатерина Смышляева.

Также она призвала общественность оперативно принять необходимые меры, чтобы защитить врачей от агрессивных пациентов.

«Доктору скорейшего выздоровления, а комментаторам, ищущим оправдание насилию и хамству – разок встать за операционный стол или отдежурить в приёмном покое хотя бы сутки. Это не про обиды и аффекты. Это про духовность и культуру человеческих отношений», – заключила депутат Мажилиса.

 

Напомним, позавчера агрессивный мужчина жестоко избил медсестру в частной клинике Караганды. Пострадавшую с сотрясением мозга и множественными ушибами госпитализировали в в отделение экстренной нейрохирургии городской больницы.

Еще один вопиющий инцидент произошел накануне в Костанае, где врач попал в реанимацию после избиения пациентом. По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье 106 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сегодня министр здравоохранения Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам с призывом остановить насилие над медработниками. 

 

#нападение #депутат #Смышляева #медработники

Популярное

Все
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
В Атырау свекла слаще
Сохраняя бодрость духа
Школы оснастят экобоксами для раздельного сбора отходов
Комплексные меры – положительный результат
Продавцы вернули алматинцам почти 285 млн тенге
Разъяснительный штаб после пожара на «Big Шанхай» открыли в Астане
Уборка у обочины
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов
Казахстанская шахматная школа – одна из лучших
Так вперед, по тропе – навстречу судьбе…
Где родился, там и пригодился
Астана – креативная столица Центральной Азии
Трудна дорога в гору
Золото северных лесов
Судьбы дороги разные...
Вспомните себя
Житель Шымкента осужден за пропаганду и разжигание межнациональной розни
Стремиться к лучшему
Пусть горизонты новые зовут
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
25-летнюю теннисистку из Индии застрелил ее отец
Токаев поздравил Президента Монголии с праздником Наадам
Колония «супермуравьев» приближается к Великобритании
Ермек Кошербаев ознакомился с туристической инфраструктурой Капшагайского водохранилища
День работников рыбного хозяйства
Пока не поздно: как предотвратить возникновение онкологии
Астанчан призвали внимательно выбирать частные образовательные учреждения
Возврат активов: драгоценности на торгах оказались никому не нужны
Способен дать фору другим
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Президент принял главу правления нацкомпании «QazaqGaz»
Казахстан повышает уровень жизни – Global Banking & Finance Review
Жительница области Абай продала всё свое имущество, чтобы избежать судебного взыскания
Выставка «Древний Туркестан и наследие Яссауи» открылась в Уфе
3,6 млрд тенге выделили из резерва Правительства на ремонт теплосетей Актау
Подельника «Дикого Армана» экстрадировали из ОАЭ
Fatality: как уберечь ребенка от последнего шага
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».

Читайте также

Корпус сельских акимов обновился на 100% – госсоветник о в…
Амнистия к 30-летию Конституции Казахстана как шанс начать …
Реформу надо завершить
Правовая культура, превенция, ответственность граждан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]