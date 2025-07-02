Мажилисмены обсудили вопросы поддержки людей труда с шахтёрами Караганды

Парламент
25
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAT Арман Калыков, Унзила Шапак, Кудайберген Бексултанов, Бауржан Смагулов и Тилектес Адамбеков с рабочей поездкой находятся в Карагандинской области. Здесь они встретились с работниками шахты «Кировская», передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

В настоящее время на шахте «Кировская» группы компаний «EximArtis» работают порядка 650 сотрудников. Предприятие за полгода выдало свыше 220 тысяч тонн угля, что составляет более половины годового плана. Шахта обеспечивает стабильную занятость и демонстрирует производственную устойчивость.

В ходе встречи депутаты проинформировали шахтёров о реализации реформ Главы государства и предвыборной программы партии AMANAT. Один из наиболее актуальных вопросов – ранний выход на пенсию для работников, занятых на вредных и опасных производствах. С 1 января прошлого года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

– Закон о снижении пенсионного возраста для работников вредных производств до 55 лет работает уже полтора года. При условии, что они больше не будут выполнять опасные работы, им полагаются специальные социальные выплаты. После достижения работником 63 лет к выплатам из пенсионного фонда добавятся базовая и солидарная пенсии, при этом выплаты из республиканского бюджета, от работодателей и страховых компаний прекратятся. К слову, после 55 лет работник может продолжать трудиться на производстве, увольнять его без причин никто не имеет права, – рассказал Бауржан Смагулов.

Депутат добавил, что за этот период уже более 15,5 тысяч казахстанцев воспользовались данной возможностью, из них более 2,5 тысяч – получатели из Карагандинской области.

Ещё один важный вопрос – охрана труда и обеспечение безопасности на производстве. По словам Кудайбергена Бексултанова, в прошлом году в Караганде вновь создан отдельный институт общественного здравоохранения и профессионального здоровья.

– Его основная миссия – это системная профилактика, диагностика и лечение профессиональных заболеваний, а также научно-исследовательская деятельность в области медицины труда. Это стало ответом на существовавшую ранее проблему: когда мы чуть не утратили специализированную систему обслуживания рабочих на вредных предприятиях. Институт позволяет эффективно защищать здоровье полумиллиона казахстанцев, работающих на вредных производствах: шахтёров, металлургов, химиков-технологов и многих других, – отметил мажилисмен.

Не мtнее актуальный вопрос – промышленная безопасность. По статистике Минтруда, Карагандинская область остаётся лидером по производственному травматизму: в 2024 году пострадали 159 человек. В этой связи в беседе с шахтёрами Арман Калыков сделал акцент на вопросах безопасности труда.

– Спуск в забой не похож на офисную смену. Это пыль, ударная волна, газ. Это ежедневный подвиг. Именно поэтому интересы работников опасных производств и в целом людей труда всегда находятся в центре внимания Главы государства. Уже год как работают важные законы, разработанные депутатами, которые обеспечивают полную страховую выплату работнику при несчастных случаях, несмотря на наличие его вины, а также расширяют полномочия инспекторов труда сразу останавливать производство в случае нарушения техники безопасности. Это не бумажная победа: речь о том, чтобы каждый вернулся наверх живым и здоровым, – подчеркнулдепутат.

В свою очередь горняки обратили внимание на нехватку молодых специалистов. Значительная часть шахтёров – представители трудовых династий. Однако важно завлекать в профессию молодёжь, расширять существующие программы льготной ипотеки, внедрять новые меры социальной поддержки шахтёров.

В завершение встречи мажилисмены выразили готовность системно работать над решением озвученных вопросов в рамках законодательных инициатив, партийных программ и взаимодействия с Правительством.

#депутат #Караганда #шахта

Популярное

Все
Южнокорейский бизнес расширяет присутствие в Казахстане
«Астана» не смогла уйти в отрыв
«Мағжан оқулары-2025» вновь собрал талантливую молодежь
В Актау прошел фестиваль, объединивший мастеров тюркского мира
Права восстановлены, долги возвращены
Молодежь идет на производство
Туркестан – символ единства и культурного диалога
«Самғау» возродился
Казахстанцы из категории NEET пополнили ряды начинающих предпринимателей
Качество жизни начинается с базовых вещей
Послание Конституционного Суда Республики Казахстан «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан»
Когда отходы становятся ресурсом
Чтобы жизнь удалась на все 100!
В Зеренде открыли современную ДЮСШ
Там, где дружба, нет буллинга
Открытие в Астане посольства Молдовы – новый этап в развитии отношений
Голос гражданского общества
Необходимы современные подходы и сберегающие технологии
Канал Найман забетонировали
Все работы хороши!
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Введена в строй новая подстанция
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
В Казахстане стремительно растет интерес к исламским финансовым инструментам
В столице открылась фотовыставка «Моя Астана: от прошлого к будущему»
Fortebank покупает Home Credit Bank
Каждый закон, принятый в Мажилисе, разработан при активном участии фракции AMANAT
Завод по выпуску хлопьев и круп строят в СКО
Глава государства дал старт XI международному военно-патриотическому сбору молодежи «Айбын»
Овощеводство: зачем отрасли нужна глубокая переработка?
Токаев посетит Минск
Проект «Әділ қоғам» презентовал Антикор
Реформу надо завершить
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Закон Республики Казахстан
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства

Читайте также

Депутаты Мажилиса встретились с медиками Мангистауской обла…
В Алматинской области село с 20-тысячным населением не обес…
Качество жизни начинается с базовых вещей
Депутат Мажилиса проверил ход строительства новой школы в У…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]