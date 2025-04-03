Слияние структур, уверены разработчики, послужит улучшению условий для инновационной дея­тельности путем создания единого инновационного кластера и расширения поддержки для его участников и, как результат, росту инновационных стартапов.

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Новеллами предусмотрено формирование единого правового поля, обеспечение конкурсного отбора и оценки эффективности при софинансировании венчурных фондов. Кроме того, предлагается увеличение прозрачности процедур предоставления мер государственной поддержки инновационной деятельности посредством информационной системы «Единое окно Национальной инновационной системы». Объединенная структура будет находиться под управлением Astana Hub. Такое решение приняли депутаты Мажилиса на пленарном заседании.

– Предлагается передача всех мер государственной поддержки в инновационный кластерный фонд Astana Hub, что усилит эффективность экосис­темы. Цель – не просто объединить, а масштабировать лучшие практики Astana Hub, который показал высокий результат в IT-сфере, – отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Жаслан Мадиев.

По его словам, на каждый тенге налоговых преференций, предоставленных резидентам Astana Hub, приходится 6,5 тенге выручки, 2,1 тенге экспорта и 1,8 тенге привлеченных инвестиций. Такие результаты впечатлили депутатов, и они задались вопросом: означает ли такая доходность, что на данную структуру больше не будут выделяться бюджетные средства, в том числе на аренду помещений в деловом центре EXPO.

– Вы в своем докладе говорили про рентабельные суперпроекты Astana Hub. В 2024 они запросили четыре миллиарда тенге для аренды и ваучеров на обучение. Будут ли и в дальнейшем запрашивать такие средства? – спросил мажилисмен Бауыржан Смагулов.

В ответ Жаслан Мадиев поспешил заверить депутатов, что нагрузка на бюджет будет постепенно снижаться.

– Думаю, что в течение ближайших нескольких лет мы намерены свести к нулю данный показатель, – ответил глава МЦРИАП.

Следует отметить, что депутаты уже задавались вопросом, почему государство продолжает финансировать аренду хаба, несмотря на миллиардные доходы его резидентов, и на каком основании в Astana Hub осуществлялся майнинг. Депутат Бахытжан Базарбек напомнил об этом и поинтересовался, не продолжит ли хаб поощрять майнинговые «инновации».

– Я ознакомился с аудиторскими проверками Высшей аудиторской палаты, очень много нарушений. Начиная от налоговых, заканчивая тем, что в Astana Hub работают организации, которые не осуществляют приоритетные виды деятельности, там есть майнинговые фермы. Не получится так, что мы хотим сделать силиконовую долину, а получим майнинговый офшор? – встревожен мажилисмен.

Однако министр заверил – нет, больше майнить в Astana Hub не будут.

– Сейчас майнинговых ферм в Astana Hub нет. Astana Hub не является парком для предоставления преференций майнинговым компаниям, таких компаний у нас нет, я подтверждаю это, – заявил он.

Есть претензии у депутатов и к деятельности Парка инновационных технологий. Депутат Екатерина Смышляева напомнила, что в отношении этой структуры ВАП выявила, что за период с 2015 по 2024 год фондом было неэффективно использовано порядка 46 млрд тенге, из которых 41 млрд – это деньги недропользователей, которые так и не заработали на инновационную экономику страны. Поэтому для дальнейшего роста была необходима качественная перезагрузка инновационной системы.

Какие проблемы решает проект закона? Так, отдельные, не взаимодействующие друг с другом инновационные парки в условиях экстерриториальности не только нерациональны, но и недостаточно эффективны. Идеи концентрируются в одном месте, финансирование – в другом, таланты – в третьем.

– Объединение Astana Hub и кластерного фонда «Парк инновационных технологий» предполагает концентрацию ресурсов, интеграцию спроса и предложения, снижение административных барьеров и ревизию приоритетных направлений поддержки, – пояснила депутат.

Екатерина Смышляева напомнила, что сегодня в глобальной конкуренции побеждает не просто капитал – побеж­дает интеллект.

– Идет бескомпромиссная борьба за умы, за молодых инженеров, ученых, предпринимателей. Потеря одного высоко­квалифицированного специалиста, по исследованиям Всемирного банка, обходится экономике в 250–500 тысяч долларов, приобретение приносит стране аналогичные дивиденды. Условия для повышения мобильности специалистов, предусмотренные в законопроекте, будут способствовать сохранению и привлечению человеческого капитала, – отметила депутат Смышляева.

Воспользовавшись присутствием на заседании главы Минцифры, депутаты в очередной раз подняли проблему интернет- и телефонного мошенничества. Коллег поддержал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, сообщивший, что в связи с увеличением количества преступлений в цифровой сфере Мажилис в срочном порядке разработает законопроект, которым максимально будет ужесточена уголовная ответственность за киберпреступления.

– В последнее время значительно возросли как масштабы преступлений в цифровой среде, так и риски, связанные с ними. Но мы должны искать не только виновников, но и способы решения проблемы, – сказал спикер.

Он отметил, что сегодня сложно найти человека, которому бы не звонили и не присылали сомнительные сообщения кибермошенники. И такая тенденция наблюдается не только в Казахстане, но и во всем мире. Но, несмотря на принятые меры, киберпреступления продолжаются. Поэтому, подчеркнул спикер, сегодня нужно работать над еще большим ужесточением ответственности в киберпространстве.

– Мы должны усилить борьбу с киберпреступностью и максимально ужесточить уголовную ответственность. Без усиления закона невозможно остановить действия мошенников, доставляющих неудобства населению. Поэтому поручаю ответственному комитету Мажилиса срочно подготовить соответствующий законопроект, – зая­вил Ерлан Кошанов.

Одобрили в первом чтении депутаты и поправки по вопросам охранной деятельности, призванные усовершенствовать механизмы государственного контроля за субъектами, оказывающими охранные услуги и чья деятельность осуществляется с помощью служебного оружия. Законопроектом предлагаются два основных блока поправок.

Первый – устанавливает формы и порядок осуществления государственного контроля в сфере охранной деятельности. Так, государственный контроль за охранной деятельностью и деятельностью специализированных учебных центров будет осущест­вляться уполномоченным органом и его территориальными подразделениями в форме проверок. Согласно новеллам, государственный конт­роль за деятельностью по монтажу, наладке и техничес­кому обслуживанию средств охранной сигнализации будет осуществляться уполномоченным органом и его территориальными подразделениями в форме проверок и профилактического контроля без посещения субъекта контроля.

Второй – направлен на усиление требований к владельцам оружия и организациям, осуществляющим охранную деятельность. Вводятся новые обязанности для владельцев оружия. Теперь владельцы оружия – юридичес­кие лица – в случае приостановления своей деятельности будут обязаны в течение 15 рабочих дней сдать на хранение оружие и патроны в органы внутренних дел. Кроме того, новым требованием дополняется порядок осуществления охранной деятельности – частные охранные организации в случаях приостановления, прекращения или возобновления своей деятельности, а также оказания охранных услуг вне места регистрации юридического лица будут обязаны уведомлять об этом уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней.

Также депутаты озвучили свои запросы в адрес государственных органов. Так, депутат Ермурат Бапи считает, что резонансный случай демонстрации казахстанского флага с арабской надписью, произошедший недавно в Атырау в публичном месте, свидетельствует об атаке на государственность и светский строй Казахстана, а девушки, которые провели эту акцию, скорее всего, стали жертвами чуждых нашему обществу доктрин. Также мажилисмен задается вопросом, почему такие флаги продаются в свободном доступе на маркетплейсах, и даже наз­вал цену – 5 тыс. тенге.

– В Казахстане соблюдается свобода вероисповедания каждого гражданина. И наши национальные ценности, единство народа и культурное наследие охраняются законом. Но действия деструктивного характера не должны посягать на наше единство, – считает Ермурат Бапи.

Мажилисмен Жанарбек Ашимжанов также считает, что есть случаи пропаганды ЛГБТ.

Очевидно, подчеркнул депутат, что дети и подростки, не достигшие совершеннолетия, еще не умеют отличать хорошее от плохого. Они психологически незрелые, и их нравственные ориентиры еще не сформировались. Поэтому они легко поддаются влиянию пропаганды, которая распространяется с использованием современных технологий.

– Эти действия нарушают права детей, закрепленные в Конвенции ООН, – указал мажилисмен, отметив, что такие действия финансируются из-за рубежа.

Депутат требует провести проверку и запретить работу с детьми неправительственным организациям, деятельность которых противоречит национальным традициям, и получающим зарубежные гранты.

Из-за рубежа, считает депутат Едил Жанбыршин, финансируются и организации, которые вносят в нашу политическую повестку национализм, религиозный раскол, местничество и трайбализм.

Он отметил, что некоторые неправительственные организации, получающие финансирование из-за рубежа, распространяют негативную и зачастую ложную информацию о ситуации в нашей стране. Они сообщают своим зарубежным спонсорам, что у нас якобы нарушаются права человека, ограничивается свобода слова и что страна находится на грани катастрофы. При этом они не предоставляют никаких доказательств и необоснованно сравнивают нашу ситуацию с положением в отсталых странах, констатировал мажилисмен. Он также напомнил, что за последнее десятилетие USAID выделил более 150 млн долларов США на проекты, направленные на оказание влияния на внутреннюю политику Казахстана.

Едил Жанбыршин призвал Агентство по финансовому мониторингу, Министерство финансов, другие государственные органы выявлять иностранные фонды, действия которых направлены на вмешательство во внутреннюю политику страны, и принимать соответствующие меры.