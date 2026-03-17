Значимое для сельчан событие стало возможным благодаря реализации Комплексного плана развития государственно-частного партнерства в социальной сфере на 2024–2028 годы. Проект стал ярким примером эффективного взаимодействия государства и бизнеса.

В 2025 году силами ТОО «Агрофирма «Родина» было капитально отремонтировано здание, теперь в нем созданы хорошие условия для дополнительного образования и творческого развития юных жителей села. В школе открыты отделения хорового пения, специализированный класс фортепиано и подготовительные группы. Проектная мощность учреждения рассчитана на 50 детей.

На торжественном открытии школы жителей села поздравил руководитель отдела образования Целиноградского района Турар Каратаев, вручивший руководству учреждения сертификат на сумму 1,5 млн тенге.

Новая школа искусств станет не только образовательным учреждением, но и настоящим центром вдохновения, где таланты, как уверены преподаватели, непременно раскроются.