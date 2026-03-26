В полуфинале Елена сыграет против победительницы матча Арина Соболенко (Беларусь) - Хэйли Баптист (США)

Лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира серии WTA 1000 в Майами (США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Соперницей казахстанки в четвертьфинальном матче стала американка Джессика Пегула.

Встреча продлилась три сета. Первый остался за Пегулой. Последующие два забрала Рыбакина. Итоговый счёт составил 2:6, 6:3, 6:4.

В полуфинале Елена Рыбакина сыграет против победительницы матча Арина Соболенко (Беларусь) - Хэйли Баптист (США).