В этом году всемирно известной писательнице исполняется 120 лет со дня рождения. Праздник, приуроченный к юбилею, прошел в Русском доме в Астане. Собрались в буквальном смысле и стар и млад: бабушек и дедушек было едва ли не больше приведенных ими внуков. Ничего удивительного: все мы когда-то были детьми, и все мы хотим хотя бы ненадолго вернуться в детство, где живут стихотворения Агнии Барто, которая, как говорила сама, знает пять языков, один из которых – детский.

– Мы хотели, чтобы в этот день стихи не просто прозвучали, а увлекли, побудили мыслить, сопереживать и помогать, – отметила руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане Ольга Филонова.

Гости праздника отправились в увлекательное путешествие. Главные герои представления – детективы – находили потерянных сказочных персонажей, боролись с неразумным Инженером в таинственной атмосфере Театра теней. И держали связь с реальным миром: оставленная в зале рация бесперебойно принимала подсказки от зрителей, которые, например, искренне переживали, вспомнит ли Зайка, из какого он стихотворения?..

А потом все дружно читали произведения Агнии Барто, и не только читали. Пока мамы и папы декламировали стихи, мальчишки и девчонки мимикой и жестами старались передать сюжет. Поверьте, для этого нужны незаурядные умения: попробуйте-ка изобразить стихотворение «В театре», где героиня искала оброненный номерок.

А ведь нашего детства с этими стихами могло и не случиться. Агния Львовна, в девичестве Волова, окончила балетное училище и становиться поэтессой не собиралась, хотя уже тогда писала. Известность пришла к ней под фамилией первого мужа, в соавторстве с которым она написала несколько стихотворений, например «Девочка чумазая».

Выступала Агния Барто и в качестве сценариста: по ее сценариям было снято несколько кинолент, в том числе «Подкидыш». Сценарий этого фильма она написала в соавторстве с актрисой Риной Зеленой, которая придумала героине Фаины Раневской знаменитую фразу: «Муля, не нервируй меня!»

Дарование Агнии Барто проявилось и в других сферах: на радиостанции «Маяк» она девять лет вела передачу «Найти человека». Благодаря ее личному участию 927 семей обрели потерянных в годы Великой Отечественной войны детей. Понимая, что за прошедшее время внешность пропавших могла претерпеть серьезные изменения, поэтесса разыскивала людей по крупицам их воспоминаний. Она зачитывала письма в прямом эфире и верила, что их услышат те, кто ждет встречи. Позже радиопередача воплотилась в одноименную книгу, наполненную дневниковыми записями самой Барто и историями из жизни людей. Впервые опубликованная в 1968 году, она издается до сих пор.