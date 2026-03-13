Радуют глаз ковры Приаралья

Наследие
100
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В художественной галерее им. Салихитдина Айтбае­ва по инициативе респуб­ликанского общественного объе­динения URSHYK прошел республиканский фестиваль ремесленников «Алтын алаша – күміс кілем».

фото Айданы Ербол

Открыли ярмарку ремесленниц председатель областного филиала Союза ремесленников РК Бекзат Жакыпов и глава РОО ремесленников URSHYK Бибигуль Карденова, которые отметили значимость мероприятия.

– Этот фестиваль играет важную роль в сохранении национального достояния, популяризируя традиционные ремесла и передавая уникальные навыки подрастающему поколению, – обращаясь к участникам, подчеркнул Бекзат Жакыпов. – Казахи как прямые наследники кочевых традиций унаследовали самобытные и уникальные виды ремесел – валяние кошмы (сырмақ), обработку кожи, дерева, кости, ювелирное дело и другие. А подлинные хранители нацио­нальной самобытности – это вы, современные мастера декоративно-прикладного искусства. Развивайте творчество и передавайте свой опыт своим ученикам и потомкам.

Известный этнодизайнер страны, глава благотворительного фонда «Пана-Б» и частной образовательной школы «Харекет» Бибигуль Карденова многие годы обучает людей с ограниченными возможностями рукоделию. С 2023 года ремесленница реализует уникальные проекты народных ремесел в разных регионах страны.

– Провести фестиваль в Приаралье на тему изготовления алаша и ковров я решила не случайно, – поделилась Бибигуль Карденова. – Именно в низовьях Сыра по сей день сохранились древние традиционные технологии их производства. Аналогичный фестиваль «Ремесла и культура» провели в Астане, раскрыли секреты войлочного сырмака в Мангистау, рассказали про ткачест­во безворсового ковра «аламан алаша» в Атырау, тему изготовления казахского войлочного ковра «текемет» разобрали в Уральске. Вот так изучаем традиционные ремесла каждого региона, их нынешнее состояние и степень развития. Главная цель проекта – поиск уникальной продукции в регионах, а также объединение казахстанских производителей, использующих в своем творчест­ве местное натуральное сырье.

На праздник мастериц декоративно-прикладного искусства съехались 75 мастериц из восьми областей страны. Для них в течение трех дней проходили выставка-ярмарка, мастер-классы ремес­ленниц из регионов и местных рукодельниц. А гости и посетители фестиваля смогли не только насладиться творениями мастеров, но и получить практичес­кие навыки у опытных мастериц.

В дни фестиваля художественная галерея запестрела всеми цветами радуги. Особый, именно национальный колорит интерьеру залов придали традиционные алаша, ковры, сырмақ, текемет, түскииз, басқұр с оригинальными орнаментами, чапаны и камзолы с национальными узорами, шапки и тюбетейки, вышитые бисером и украшенные перьями, богатые браслеты, бусы и колье, сумки из войлока, современные декоративные изделия и еще многие-многие другие аксессуары.

Как поделилась одна из участниц, учитель художественного труда школы-лицея № 201 Жалагашского района Гульдана Сейт­касымова, фестиваль подарил незабываемые впечатления.

– В течение трех дней каждой из нас представилась прекрасная возможность поделиться секретами своего мастерства, набраться опыта у коллег из других регионов и узнать о современных нап­равлениях развития ремесел, – говорит ремесленница. – У меня есть художественное образование, имею категорию мастера, но здесь приобрела большой опыт для совершенствования знаний. К примеру, увидела множество новых технологий изготовления и почерп­нула новые идеи. В своей работе многие годы я использую такие техники, как батик, вышивка. Постоянно участвую в выставках с текстильными, графическими и живописными работами. Сейчас в школах уроки изобразительного искусства преобразовали в художественный труд, поэтому перестраиваюсь и совершенствую навыки. Рада, что своим участием внесла вклад в возрождение ремесленных традиций казахов.

О том, как современные дизайнеры смело внедряют элемен­ты национального наследия в индустрию моды, рассказала старший преподаватель Университета им. Коркыт Ата, член Союза ремесленников РК Айдана Алайдарова.

– Басқұр – это сотканный широкий ремешок с орнаментом, предназначенный для крепления цоколя юрты в казахском быту, – отметила педагог. – Это не только предмет домашнего обихода, но и декоративный
элемент, имеющий большое эстетическое значение. А добавление басқұр в одежду – это гармоничный способ сочетать традиции и современную моду. При соблюдении правильных пропорций и цветового баланса такой образ получается стильным.

В заключительный день фес­тиваля после встречи со специа­листами и выставки-ярмарки изделий были подведены итоги. На церемонии закрытия праздника Бибигуль Карденова отметила призами лучших ремесленниц. Так, в номинации «Лучший ковер» награждена мастерица из Кызылорды Салтанат Абдраманова, «Лучший орнамент» – рукодельница из Актобе Калимаш Каримбердие­ва, «Национальный колорит» – ремесленница из Актау Секер Байдалиева.

Специальными призами в номинации «Жас шебер» отмечены молодые рукодельницы Айша Омирбек и Салтанат Аби, «Шебер қолдар» – Азиза Арзымбетова, Гульнар Анапиянова, Майя Калжанова, Бакыткуль Райымбаева (все – из Кызылорды), Бакыткуль Бопанова и Хансулу Сулейменова из Актау и Адиля Куандыкова из Атырау.

#ковры #ремесло #Приаралье #фестиваль ремесленников

