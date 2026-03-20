В США выпустят памятную золотую монету с изображением Трампа

Айман Аманжолова
корреспондент

Федеральная комиссия США по делам искусств единогласно одобрила выпуск памятной золотой монеты с изображением Дональда Трампа. Как уточняет Reuters, монета войдет в юбилейную серию, планируемую к выпуску в 2026 году в честь 250-летия США

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

На монету будет нанесен ростовой портрет Трампа, опирающегося кулаками на стол. Президент США одобрил этот дизайн, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Размер монеты из 24-каратного золота еще не определен. Максимальный ее диаметр может составлять 7,6 см. Окончательно вопрос решит Монетный двор США.

Казначей США Брэндон Бич назвал «наиболее подходящим и символичным» портрет действующего президента на лицевой стороне юбилейной монеты, «олицетворяющей непреходящий дух нашей страны и демократии». Критики этого решения считают иначе.

«Попытка администрации Трампа разместить его лицо на памятной монете — это его очередная попытка исказить смысл 250-летия Америки»,— заявил сенатор-демократ Джефф Меркли.

