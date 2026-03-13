Предваряя обсуждение повестки, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов высказался относительно прошедшего в стране референдума. Он подчеркнул, что референдум показал беспрецедентное единение страны вокруг курса Президента.

– Высокая явка и 87 процентов голосов в поддержку новой Конституции – это убедительное доказательство огромного доверия народа к своему лидеру. Это настоя­щая победа нашего Президента, который непосредственно инициировал Основной закон и внес в него множество прогрессивных новелл. Это по достоинству оценили во всем мире. На имя Президента приходят поздравления от глав зарубежных государств. Мы можем по праву гордиться всенародной поддержкой новой Народной Конституции. Мы убедились в этом в ходе наших встреч в регионах, – отметил спикер палаты.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что на этом работа депутатов не заканчивается. Вчера Президент подписал Указ о мерах по реализации Конституции. Депутаты должны обеспечить законодательное ­утверждение конституционных поправок в кратчайшие сроки, в том числе принять пять новых конституционных законов – о Президенте, Курултае, Халық кеңесі, статусе Астаны и админис­тративно-территориальной структуре страны. Спикер Мажилиса призвал коллег подойти к работе со всей ответственностью.

Согласно повестке заседания, ­Мажилис одобрил в первом чтении проект закона «О государственной службе Республики Казахстан». Документы разработаны во исполнение поручений Главы государства и направлены на дальнейшее совершенствование системы государственной службы.

Глава Агентства по делам государственной службы (АДГС) Дархан Жазыкбай отметил, что одной из ключевых задач законопроекта является переход к модели госслужбы, основанной на принципах сервисности и клиентоориентированности. Ожидается, что это позволит повысить качество и доступность государственных услуг, а также создаст условия для более эффективного взаимодействия с гражданами.

– Впервые на уровне закона четко определяются основы несения госслужбы. Патриотизм, профессионализм, открытость, клиентоориентированность, этичность, безупречная репутация и нулевая терпимость к правонарушениям и конфликту интересов – это не абстрактные лозунги. Это конкретные требования, обязательные для каждого госслужащего, – пояснил глава АДГС.

Особое внимание уделено профессионализации государственного аппарата. Законопроект предусмат­ривает введение института подготовки к поступлению на госслужбу как для занятия низовых должнос­тей – в рамках ранней профориентации, так и для руководящих позиций. Укрепляется и институт наставничества. Кроме того, создается новая служба профилактики правонарушений, которая будет курировать деятельность дисциплинарных комиссий, следить за соблюдением служебной этики, рассматривать жалобы на действия госслужащих и представлять их интересы в судах.

С целью цифровизации HR-процессов отбор на государственную службу планируется полностью перевести в электронный формат через информационную систему «Е-қызмет» – от выбора вакансии и подачи заявления до назначения на должность. При этом сис­тема будет охватывать не только госслужащих, но и кандидатов на управленческие должности в государственных юридических лицах.

В проекте обновленного закона предусмотрены нормы, направленные на повышение привлекательности государственной службы и удержание квалифицированных кадров. В частности, предлагается установить механизм индексации заработной платы не реже одного раза в три года, компенсировать работу в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни, а также выплачивать вознаграждение в размере четырех окладов при выходе на пенсию госслужащим со стажем более 25 лет при наличии государственных и ведомственных наград.

При перемещении по службе из одного населенного пункта в другой или передислокации госоргана госслужащим будут предоставлять подъемные пособия и компенсацию расходов на перевозку имущества. Их дети смогут зачисляться в детские сады вне очереди. Кроме того, предусматриваются условия для участия в специальных льготных жилищных программах.

В новой редакции закона также регламентирован режим рабочего времени. Продолжительность ежедневной работы устанавливается до восьми часов, а нормальная продолжительность рабочего времени – не более 40 часов в неделю. Для госслужащих с инвалидностью первой и второй групп предусмотрена сокращенная рабочая неделя – не более 36 часов.

Беременным женщинам, одному из родителей, имеющих ребенка до трех лет, а также госслужащим, осуществляющим уход за больным членом семьи, предлагается установить режим неполного рабочего времени.

Кроме того, вводится механизм горизонтального карьерного продвижения. В рамках одной административной должности корпуса «Б» будут установлены должностные уровни с соответствующим размером оклада. Пилотный проект планируется реализовать в течение двух лет в Агентстве по делам государственной службы, министерствах юстиции и национальной экономики, а также в акиматах города Астаны и Атырауской области.

Законопроект предусматривает совершенствование правовых гарантий госслужащих. В частности, вводятся гибкие подходы к дисциплинарной ответственности с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также закрепляются основания, исключающие ответственность.

Предлагается установить дифференцированные сроки действия дисциплинарных взысканий – от двух до шести месяцев в зависимости от тяжести проступка и степени вины. Предусматривается возможность их досрочного снятия. Вводятся и инструменты правового воздейст­вия, не связанные напрямую с дисциплинарными взысканиями.

Отдельной нормой закрепляется защита госслужащих от незаконного вмешательства в их профессиональную деятельность, необос­нованных обвинений и иных противоправных действий.

Также предлагается допустить прием на временно вакантные административные должности корпуса «Б» без проведения конкурса на срок до одного года. Этот период будет включаться в стаж государственной службы.

Для членов крестьянских или фермерских хозяйств, а также индивидуальных предпринимателей, поступающих на госслужбу, вводится обязанность в течение шести месяцев прекратить предпринимательскую деятельность и произвести отчуждение имущества. До завершения этих процедур им будет запрещено участвовать в управлении бизнесом.

В новой редакции законодательно определяются проступки, дискредитирующие государственную службу. К ним отнесены, в частнос­ти, немедицинское потребление наркотических средств и управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Кроме того, госслужащих смогут отзывать из учебного отпуска без их согласия в случае совершения дисциплинарного проступка или нарушения норм служебной этики. В целях профилактики незаконного употребления наркотических средств вводятся требования к медицинскому освидетельствованию. Также госслужащим предлагается ограничить участие в азартных играх.

Выплаты по временной нетрудоспособности не будут проводиться, если заболевание или травма стали следствием совершения уголовного правонарушения либо употреб­ления алкоголя или наркотиков.

В ходе обсуждения депутат ­Гульдара Нурумова поинтересовалась механизмами подготовки молодых кадров для государственной службы.

– Сегодня из общего числа госслужащих всего 17 процентов составляет молодежь. Каким образом будет осуществляться набор для поступления на обучение? Куда молодым людям нужно обратиться? Будут ли образовательные гранты и стипендии? – спросила она.

Глава АДГС Дархан Жазыкбай сообщил, что на сегодняшний день в системе работают 27 534 молодых человека.

– С 2019 года Глава государства уделяет особое внимание привлечению молодежи. Мы планируем, используя сингапурскую модель, внедрять подготовку кадров уже с 10–11-х классов. Через образовательные гранты будем принимать молодежь, ориентируясь на востребованные специальности. После работы в регионах в течение 2–3 лет они смогут повышать квалификацию в нашей академии и далее продвигаться на руководящие должности, – отметил он.

Депутат Татьяна Савельева подняла вопрос кадрового дефицита. По ее словам, при штатной численности 91 555 единиц фактически на госслужбе работают чуть более 84 тысяч человек.

– Около семи тысяч должностей остаются вакантными. Многие указывают на перегрузку и ограниченные карьерные перспективы. Каков общий объем расходов на реализацию законопроекта? Будут ли предусмотрены дополнительные бюджетные средства? – спросила она.

Дархан Жазыкбай пояснил, что социальные гарантии уже получили одобрение Республиканской бюджетной комиссии и будут вводиться поэтапно.

– На 2026 год предусмотрены меры поддержки, связанные с переводом в регионы и выходом на пенсию. Основные расходы планируются с 2029 года – порядка 67 миллиардов тенге, – сообщил он.

Депутат Юлия Кучинская затронула вопросы, которые, судя по всему, будут рассматриваться во втором чтении. Она обратила внимание на тенденцию ухода сотрудников на договорные формы занятости. А также констатировала, что в регионах специалисты переходят на договорные отношения с акиматами. Зарплата там иногда выше, а ответственность ниже. Депутат опасается, что это приведет к тому, что до 2029 года мы потеряем значительную часть госслужащих.

Также парламентарий подняла проблему трудоустройства супругов госслужащих при их ротации.

– В проекте закона предусмот­рены меры защиты для самого служащего и его детей. Но вопрос занятости других трудоспособных членов семьи остается открытым. Его необходимо дополнительно проработать, – подчеркнула депутат.

Мажилис одобрил в первом чтении и законопроект по вопросам совершенствования трудового законодательства. Поправками усиливаются гарантии защиты трудовых прав работников и совершенствуются отдельные процедуры трудовых отношений. Так, предлагается закрепить нормы по защите чести и достоинства в сфере труда в целях соблюдения законных интересов работников, конкретизируется порядок определения последнего рабочего дня в случаях, когда он совпадает с периодом временной нетрудоспособности или социального отпуска.

Согласно новеллам, работодателей обяжут приводить средства труда в соответствие с правилами безопасности. Отдельный блок поправок направлен на развитие социального партнерства. За акиматами закрепят функции по организации социального парт­нерства на региональном уровне, взаимодействию с государственной инспекцией труда, представителями работников и работодателей, а также обеспечению деятельности региональных трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений.

Для государственных инспекторов труда вводятся обязательства по регулярному повышению квалификации в сфере трудовых отношений, безопасности и охраны труда, социального партнерства. Вместе с тем закрепляются права технических инспекторов по охране труда.

Кроме того, мажилисмены ратифицировали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Как пояс­нил министр иностранных дел Ермек Кошербаев, необходимость заключения отдельного соглашения обусловлена выходом Великобритании из Европейского союза. Соглашение создает прочную основу для динамичного развития политических, экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных отношений между двумя странами.