Наша страна находится на пороге очень важного события – принятия новой Конституции. По инициативе Главы государства

Касым-Жомарта Токаева идет всенародное обсуждение проекта новой Конституции, которая станет отправной точкой новой эры Независимости, дальнейшего совершенствования правовой системы и создания гармоничной связи между институтами власти и гражданами во благо общества и будущих поколений казахстанцев.

– Берик Ногаевич, первый вопрос связан с положением преамбулы о следовании принципу «Закон и порядок». Что именно отражает данный постулат?

– Для начала хотел бы отметить, что в прошлом году в рамках реализации принципов «Слышащего государства» Генеральная прокуратура активно информировала казахстанцев о результатах своей деятельности. И мы благодарны, что редакция вашей газеты всегда публи­кует много информации о работе органов прокуратуры. В преддверии конституционного референдума также считаю важной нашу встречу для информирования населения о новеллах проекта Конституции, которая станет символом новой эпохи Независимого Казахстана.

Объявленная Президентом в прошлогоднем Послании конституционная реформа является логическим продолжением начатой по его инициативе в 2022 году комплексной модернизации жизни государства. Всенародный референдум, который пройдет 15 марта, придав волеизъявлению граждан наивысшую юридическую силу, при одобрении проекта Основного закона ознаменует новую страницу в истории нашей страны и закрепит народный характер Конституции.

Когда я готовился к этому интервью, то изучал конституции других стран. Везде в преам­булах особо подчеркиваются ключевые факторы, которые соз­дают идеологическую основу, политический портрет страны, отражают исторический путь и национальные корни государственного строительства, базовые принципы настоящего и будущего. То есть преамбула – это зеркало и идеологическое начало Конституции, первоисточник общенациональной идеи. Все принципы, нормы и положения Основного закона исходят именно от нее.

В преамбуле проекта нашей Конституции четко отражены ценностные ориентиры и стратегический вектор политико-правового развития страны на длительную перспективу. Принцип «Закон и порядок», закрепленный в ней, является краеугольным камнем для формирования модели поведения граждан и общества и дальнейшего развития республики.

В предыдущих интервью мною были даны ответы на вопросы, что есть принцип «Закон и порядок» и какой он несет ценностный и смысловой багаж. Еще раз повторюсь: это незыблемость культурно-­нравственных, морально-этических, семейно-­бытовых, духовно-религиозных идеалов, конституционных гарантий и других общественных ценностей. Закон и порядок – не просто юридические категории, а жизненные ориентиры, определяющие стабильность, безопас­ность и процветание нашего общества.

Теперь о том, что конкретно даст конституционализация данного принципа. Наряду с защитой суверенитета и независимости, повышением благо­состояния народа и другими наиболее важными вопросами идеологема «Закон и порядок» становится фундаментальным принципом деятельности государства, то есть любое действие и решение гос­органов и их долж­ностных лиц будет пронизано этой идеей. Соответственно, на высший правовой уровень возводится нулевая терпимость к правонарушениям, как неотъемлемый элемент данного принципа.

– Одно из нововведений – изменение структуры, порядка формирования нового высшего представительного органа, осуществляющего законодательную власть. Что вы можете сказать по этому поводу?

– Исторические корни Курултая очень глубокие. Думаю, летопись происхождения данного исторического термина, этимологическое значение слова «курултай» достойно оценят соответствующие специалисты. Мне бы хотелось сказать пару слов с юридической точки зрения с учетом степных уложений – адатов и обычного права.

Из истории известно, что Курултай осуществлял функции высшего представительства, отражал народовластие, исполнение воли родов и союзов племен в решении самых важных вопросов жизни кочевого народа: избрание правителя, вопросы войны и мира, распределение пастбищ, определение границ кочевья, санкционирование ставших традицией отношений (обычаев) и, безусловно, утверждение степных законов – ереже (уложений).

На Курултае утверждались те степные уложения, которые образовали основу обычного права казахов, в том чис­ле «Есім ханның ескі жолы», «Қасым ханның қасқа жолы», Жеті Жарғы. Это историчес­кий факт.

Об этом свидетельствует десятитомник академика Салыка Зиманова «Древний мир права казахов». Также имеются труды ученых-юристов, исследовавших историю обычного права казахов, – Таира­ Культелеева, Савелия Фукса, Айдарата

Таукелева, Александра Леонтьева и других, где отмечается роль представительного собрания в формировании степного законодательства.

Нынешней конституционной реформой наша страна, учреж­дая новый законодательный орган – Курултай, возрож­дает сложившееся в течение многих веков народное представительство, что означает историческую преемственность Независимого Казахстана с государственными образованиями, ранее существовавшими в Великой степи.

– Какие новеллы проекта Конституции, направленные на укрепление гарантий прав человека и гражданина, вы бы отметили?

– Важный вопрос. Начну с того, что Конституция – это общественный договор между гражданами и государством. Поэтому в ней устанавливается система прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, чтобы заранее четко определить границы взаимодействия и баланс между личностью, общест­вом и государством.

Круг гарантий и в действующей Конституции, и в новом ее проекте полностью согласуется со Всеобщей декла­рацией прав человека, пактами о гражданских и политических правах, об экономических, социальных и культурных правах и другими международными конвенционными актами. В целом хотел бы подчеркнуть, что ключевые принципы, закрепляющие приоритет охраны и гарантии жизни человека, его прав и свобод, в проекте Конституции не только сохраняются, но и усиливаются.

Конечно, каждое конституционное право человека заслуживает отдельной обстоятельной беседы, потому как только в одной короткой конституционной норме может быть заложена целая система правовых отношений. Поэтому выделю отдельные новеллы, которые укрепят действующие конституционные гарантии защиты прав личности.

Например, согласно проекту Конституции, каждому человеку в момент задержания будут разъясняться основания ограничения свободы и его права. Данное положение, на первый взгляд, выглядит как очевидное. Но суть – в деталях. Оно затрагивает комплекс отраслей. Человека могут задерживать в рамках уголовного и административного судопроизводства, при нарушении миграционного, таможенного законодательства, государственной границы, для установления личности и в других случаях. Во всех таких ситуациях человеку будут разъяс­нять, за что его задержали, какие у него есть права, к примеру, право не свидетельствовать против себя, на адвоката и другие. Без такого разъяснения любое последую­щее произ­водство в отношении этого человека может быть приз­нано незаконным.

Презумпция невиновности приобретает новый конституционный смысл. Если сейчас данный принцип закреп­лен в Разделе о судебной власти и относится к принципам осуществления правосудия, то в проекте он перенесен в Раздел об основных правах и свободах. Тем самым презумпция невиновности становится универсальным требованием для всех и каждого, то есть снижается риск произвольного обвинения человека в совершении преступления.

Проект Конституции существенно меняет подход к принципу «об обратной силе закона». Если в действующей Конституции он так же, как и предыдущий принцип, является ориентиром только для административного и уголовного судопроизводства, то теперь его конституционные границы также значительно расширены. Норма более четко структурирована и понятна.

Во-первых, законы, возлагающие новые обязанности или ухудшающие положение граж­дан, обратной силы не имеют. Во-вторых, законы, устанавливающие или усиливающие ответственность, обратной силы не имеют. В-третьих, если ответственность отменена или смягчена, применяется новый закон.

Таким образом, ареал данного принципа становится шире, чем сейчас, и он будет распространяться на любые новые обязанности. И гражданин, принимая определенное решение, может рассчитывать на то, что его положение не будет ухудшено вновь принятым законом.

Еще одна существенная новелла, на которую следует обратить внимание, – это то, что наряду с защитой частной жизни, личной и семейной тайны, проект Основного закона конституционализирует защиту персональных данных от незаконных действий, в том числе и в цифровом пространстве. Такая же гарантия вводится и на тайну банковских операций, личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных и иных сообщений.

– Согласно проекту граж­дане, вина которых в совершении коррупционных преступления или правонарушения признана судом, лишаются права быть избранными. Какие последствия может иметь данное положение?

– Конституция – это не рядовой закон. Она – начало начал, которое создает не только правовые, но и нравственные, и морально-этические начала, и ценности общества и государства.

Положение проекта Конституции в данной части будет распространяться на граждан, кто желает баллотироваться на выборах в представительные органы любого уровня, то есть в Курултай, на местах – в маслихаты, или на пост Президента.

Такое ограничение коррес­пондируется с Конвенцией ООН против коррупции, которая предусматривает возможность лишения лиц, осуж­денных за коррупцию, права занимать публичные долж­ности. Конституционный запрет будет сигналом обществу о нетерпимости государства к коррупции, что укрепит доверие граждан к институтам власти.

– Имеются ли правовые рычаги воздействия на пользователей онлайн-­платформ, которые употреб­ляют оскорбительные выражения или нецензурную брань в открытом пространстве?

– Этот актуальный вопрос волнует весь мир. Мне иногда представляется, что некоторые люди не понимают, что виртуальный мир – это не узкое пространство, где кроме них никого нет. И что есть пользователи, которых чьи-то слова могут задеть, унизить и, соответственно, посягнуть на их честь и достоинство.

Скажу прямо: если у человека отсутствует культура как ценностное явление, то закон и порядок должны защищать других лиц от его противоправных действий. Пользуясь свободным доступом к социальным сетям, человек одновременно обязан понимать, что он несет ответственность за оскорбления, безнравственность и антиобщественное поведение и за ними последует установленное законом наказание.

В законодательстве имеются достаточные правовые рычаги воздействия на таких пользователей. Соответствующие правовые механизмы и ответственность есть в Кодексе об административных правонарушениях, Уголовном кодексе, а также в законах «О масс-медиа», «Об информатизации», «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», «О культуре» и других.

Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к другим, любое другое подобное поведение, выражающее неуважение к окружающим, нарушающее общественный порядок и спокойствие граждан, расценивается как административное правонарушение. Размещение оскорбительных выражений или нецензурной брани в открытом доступе в интернет-­пространстве – это и есть признак нарушения общественного порядка и явного неуважения к окружающим. В год к административной ответственности за такие деяния привлекаются несколько тысяч граждан.

В зависимости от содержания размещенных материалов может наступить и уголовная ответственность вплоть до ареста либо лишения свободы, к примеру, за оскорбление, разжигание социальной, национальной или религиозной розни и за публичное оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей. Реагирование носит правовой характер и основано на принципах законности, соразмерности и судебного контроля.

Наша задача – не только наказание оступившегося и совершившего такое деяние человека. Мы отдаем предпочтение профилактике и недопущению нарушения закона, повышению правовой культуры и воспитательным процессам. Через СМИ выступаем с обращениями в целях предупреждения правонарушений и защиты прав и свобод человека и граж­данина.

И сейчас я хочу призвать наших граж­дан соблюдать законодательство и придерживаться норм общественной морали и взаимного уважения, не допус­кать публикации материа­лов, содержащих нецензурную брань, угрозы, признаки унижения достоинства либо иные противоправные высказывания. Думаю, что именно такие асоциальные явления, тиражируе­мые в интернет-пространстве, стали одной из предпосылок для закрепления в проекте Конституции нормы о том, что свобода слова и свобода распространения информации не должны посягать на честь и достоинство других лиц, нравственность общества, нарушать общественный порядок.

Данная новая конституционная формула закрепляет универсальный принцип баланса прав и свобод. Свобода слова обеспечивает открытость, общественный диалог и развитие правовой культуры. Однако подлинная свобода немыслима вне соблюдения прав других людей, их чести и достоинства.

Такой подход соответствует положениям Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сог­ласно которой осуществление свободы выражения мнения может быть сопряжено с ограничениями, предусмотренными законом и необходимыми в демократическом обществе для защиты репутации и прав других лиц, охраны здоровья и нравственности, обеспечения общественного порядка. Таким образом, речь идет о правовом разграничении между свободой слова и злоупотреблением этим правом. Свобода выражения мнения и ответственность за нарушения прав других лиц – это взаимодополняющие элемен­ты правового государства.

Хочу также обратить внимание на слова древних мыслителей о том, что «мудр тот лидер, кто умеет предвидеть будущее». Президент объявил о проведении референдума по принятию новой Конституции, которая максимально адаптирована под новые вызовы времени и, что немаловажно, четко и ясно прописывает все основные права, свободы человека и гражданина и их гарантии.

В целом новая Конституция нужна для стимулирования рос­та в экономике, социальной и других сферах, совершенствования механизмов взаимодействия органов власти с народом и улучшения качества правовой системы. Уверен, что ее принятие даст мощный импульс продолжению динамичных преобразований, ключевыми ориентирами которых являются благосостояние человека, его вера в будущее и достойная жизнь сегодня.