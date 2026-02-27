Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Пожарные спасли 10 человек

Фото: МЧС

В  Щучинске в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на местный ДЧС.

Пожарные из горящего здания вынесли 8 газовых баллонов и спасли более 10 человек. По  данным акимата Акмолинской области, пострадало 26 человек. Сначала в ДЧС сообщалось о 6 погибших, позже в акимате уточнили, что их семеро.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. В ДЧС Акмолинской области открыта горячая линия: 8 (7162) 514-298.

По словам замакима Акмолинской области Алтынай Амреновой, в стационар города Щучинска поступило 13 пациентов с ожогами различной степени тяжести. В ночь на 27 февраля, 6 пациентов готовили к переводу в многопрофильную областную больницу города Кокшетау.

Для оказания экстренной медицинской помощи были привлечены медицинские кадры с областного центра, дополнительно прибыли три бригады анестезиологов-реаниматологов.

"Необходимые лекарственные препараты в наличии имеются. Для стабилизации пациентов вся необходимая помощь оказывается в полном объеме", - заверила она.

