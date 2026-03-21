Празднование Наурыз мейрамы началось на главных площадках столицы: на городской площади, у монумента «Қазақ елі», на стадионе «Астана Арена», в парке «Ататюрк», на парковке Astana Music Hall и на территории EXPO, передает Kazpravda.kz

Фото: Акимат Астаны

С 10.00 утра на площадках открылись ярмарки с национальными блюдами и ремеслами, мастер-классы и спортивные соревнования. Гости пробуют цифровые активности, знакомятся с роботами и ИИ, где технологии встречаются с казахскими традициями.

В районе Есиль праздничные мероприятия проходят на территории EXPO. С 10:00 работают все площадки, включая шесть тематических юрт, оформленных с применением современных цифровых технологий. В первой юрте установлен ИИ-аватар с интерактивным дисплеем. Во второй и третьей - гости могут погрузиться в виртуальную реальность с помощью VR-очков. Четвёртая юрта посвящена теме «Закон и порядок»: здесь демонстрируют робота-собаку, дрон-полицейского, а также работает персонаж Тазабек.

В пятой юрте развернулась социально значимая ярмарка продукции, изготовленной людьми с особыми потребностями — пространство направлено на поддержку инклюзии и развитие социального предпринимательства.

Шестая юрта стала площадкой для ярмарки ремесленников, где гости могут познакомиться с изделиями народных мастеров и прикоснуться к традициям национального искусства.

Также с 10:00 проходят спортивные активности с элементами судейства искусственного интеллекта.

Гостей встречают различные малые архитектурные формы: тайказаны, арки, навесы в виде шанырака, кобыз и другие элементы казахской культуры.

С 13:00 на сцене пройдет концертная программа с участием звёзд казахстанской эстрады.

Кроме того, 21 марта в 14:00 в Международном выставочном центре EXPO (проспект Мәңгілік Ел, 53/1) откроется продовольственная ярмарка «Наурыз базары» с участием отечественных производителей. Здесь будет представлена продукция казахстанских брендов, включая участников и победителей премии «Алтын сапа».

Для гостей будут организованы концерт, большой казан с наурыз коже и гастрономическая ярмарка национальной кухни. В выставочном центре будет работать интерактивное пространство с фотозонами и 12-метровым LED-тоннелем.

В центральном зале разместится сцена, экспозиция «Жеті қазына» и выставка тюльпанов. Также пройдет книжная ярмарка Nauryz Kitap Fair и национальные спортивные игры.

Посетители могут принять участие в состязаниях по қазақша күрес, асық ату, садақ ату, перетягивании каната и других активностях.

Для детей организовано отдельное арт-пространство с мастер-классами, творческими занятиями и игровыми зонами.

Мероприятия продолжатся 22–23 марта с 10:00 до 18:00.

В районе Нура праздничные гуляния развернулись на территории у стадиона «Астана Арена».

С 10:00 работают шесть тематических юрт с интерактивными площадками на тему «Digital Nauryz». Для детей и взрослых открыты карусели, фотозоны в национальном стиле. Инновационные технологии позволяют примерить национальные костюмы с помощью ИИ и сделать памятные снимки на Face Space.

На локации работают ярмарочные зоны с продукцией местных предпринимателей и мастеров ручной работы. С 13:00 на сцене выступят звёзды казахстанской эстрады.

22 марта программу дополнят современные образовательные активности: диагностика развития речи и интеллекта, а также интерактивная голограмма с тематикой Наурыза.

В районе Сарайшык праздничные гуляния начались на площади у монумента «Қазақ елі», где царит особая праздничная атмосфера.

Для гостей организована прогулка среди каравана верблюдов. Здесь можно познакомиться с казахскими традициями, сделать атмосферные фотографии и отдохнуть в уютных зонах.

Также на площадке жители и гости знакомятся с гуманоидным роботом и роботом-собакой.

В рамках культурной программы выступит этно-фольклорный ансамбль «Тұмар», а студенты Казахского национального университета искусств представляют концерт и показ современной национальной моды.

В 16:00 пройдет награждение победителей соревнований, после чего в 16:30 начинается большой праздничный концерт.

Кульминацией дня 21 марта станет зрелищное дрон-шоу, которое пройдет примерно в 20:00–21:00.

В районе Байконыр празднование проходит в парке «Ататюрк».

На территории парка работает интерактивная зона «Digital-Наурыз», где гости создают цифровой портрет в национальной одежде с помощью искусственного интеллекта. Горожан встречают AI-персонажи «Наурызай» и «Наурызбек», которые рассказывают о традициях праздника и программе мероприятий. Также представлена зона виртуальной реальности.

Кроме того, здесь работают этно-юрты «Берекелі асхана» и «Дәм мен дәстүр», где гости могут приобрести горячие национальные блюда и согреться чаем по доступным ценам.

С 12:00 будет организована «Наурыз тойы» — обрядовая казахская свадебная церемония с участием нескольких пар новобрачных. Молодые получают благословение старейшин (бата), также проводится традиционный обряд «шашу».

С 13:00 на главной сцене начнется концертная программа.

В сквере «Писателей» с 12:30 для гостей будет организована концертная программа, анимация для детей и соревнования по национальным видам спорта.

В районе Алматы точкой притяжения стало парковочное пространство ресторана Astana Music Hall.

На площадке Astana Music Hall с 10:00 идут массовые праздничные мероприятия. С 13:00 начнется концертная программа с участием звёзд казахстанской эстрады.

Здесь также работают юрты с цифровым аватаром «Digital Nauryz» — интерактивным виртуальным персонажем, который отвечает на вопросы о традициях праздника. Гостям предлагают VR-очки, позволяющие погрузиться в атмосферу Наурыза.

В районе Сарыарка на городской площади с 10:00 утра началось большое праздничное гуляние. Концертная программа пройдет в 12:00.

Одной из особенностей программы стали тематические юрты с VR-зоной, где через специальные очки гости пробовали отправиться в виртуальное путешествие по Казахстану и проиграли в VR-игры. В юртах также представлены разработки в области робототехники и искусственного интеллекта, включая гуманоидных роботов и танцующего робота в шапане.

Дополняют атмосферу праздничные фотобудки, где жители и гости могут сделать яркие памятные снимки.

Гостей встречает необычная инсталляция — 10-метровая кукла «Сарыарқа әже».

Локация превращена в атмосферную тематическую зону с персонажами казахских традиций и декорациями в духе средневековой эпохи.

Также с 11:00 на площади начнутся соревнования по қазақша күрес, в которых может принять участие любой житель города.

Напомним, в рамках декады «Наурызнама» в городе организовано более 200 мероприятий — от концертов со звездами и национальных игр до ярмарок, мастер-классов и зрелищных обрядов, большая часть которых уже прошла.