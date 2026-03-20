Мощная песчаная буря обрушилась на Египет

Айман Аманжолова
корреспондент

На некоторых трассах страны видимость сократилась до 50 метров 

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Больше всего не повезло путешественникам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Из-за сильной пыли отдыхающим пришлось покинуть пляжи Хургады. Туристов просят не выходить из номеров, запрещен заход в море. Россияне сообщают об отмене экскурсий. Синоптики прогнозируют, что пыльная буря продлится около недели.

На кадрах, снятых очевидцами, едва видны здания, скрытые за мутной желтой пеленой. Небо окрасилось в желтоватый цвет. Из-за природного явления туристы покинули пляжи и территории возле бассейнов в Хургаде и на других курортах.

Уточняется, что губернатор провинции Красного моря генерал-майор Валид Аль-Барки поручил главам городов и районов принять необходимые меры для защиты населения и имущества. Накануне провинция также пострадала от сильных дождей, из-за которых дорогу Сафага – Кена перекрывали на несколько часов.

