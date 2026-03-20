Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Больше всего не повезло путешественникам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Из-за сильной пыли отдыхающим пришлось покинуть пляжи Хургады. Туристов просят не выходить из номеров, запрещен заход в море. Россияне сообщают об отмене экскурсий. Синоптики прогнозируют, что пыльная буря продлится около недели.

На кадрах, снятых очевидцами, едва видны здания, скрытые за мутной желтой пеленой. Небо окрасилось в желтоватый цвет. Из-за природного явления туристы покинули пляжи и территории возле бассейнов в Хургаде и на других курортах.

Уточняется, что губернатор провинции Красного моря генерал-майор Валид Аль-Барки поручил главам городов и районов принять необходимые меры для защиты населения и имущества. Накануне провинция также пострадала от сильных дождей, из-за которых дорогу Сафага – Кена перекрывали на несколько часов.