Играя на струнах души

Культура
12
Павел Ильин

Юбилейный вечер композитора Али Алпысбаева стал ярким событием в культурной жизни столицы

фото Игоря Бургандинова

На сцене Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Р. Баглановой состоялся музыкальный вечер, посвященный 70-летию известного композитора и дирижера, Заслуженного деятеля Казахстана, кавалера орденов «Құрмет» и «Парасат» Али Алпысбаева, внесшего значительный вклад в развитие национального музыкального искусства.

Али Алпысбаев – автор более 50 песен и ряда инструментальных произведений. Его сочинениям присуще органичное сочетание национальной традиции и возможностей современного музыкального языка. Он инициатор и организатор международных конкурсов дирижеров «Алтын таяқша» и вокалистов «Кестелі орамал» им. М. Тулебаева, обладатель государственного гранта Министерства культуры и информации РК за поэму «Елге арнау», многократный лауреат республиканского конкурса «Елім менің».

Важной вехой в его творческой биографии стало участие в VI Республиканском конкурсе новых произведений искусства «Тәуелсіздік толғауы», где симфонический кюй «Орбулак таңы» был удостоен Гран-при. Творчество композитора получило признание и за рубежом: гастрольные выступления в России, Китае и Турции, а также участие в VIII Всемирном фестивале искусств в Польше продемонстрировали высокий уровень казахстанской музыкальной школы и способствовали укреплению международных культурных связей.

Юбилейный вечер композитора стал не только ярким творческим отчетом, но и свидетельством непрекращающегося художественного поиска, живой силы музыки и верного служения высоким законам искусства. Открывая мероприятие, председатель Комитета культуры МКИ Ерлан Дакенов от имени заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой зачитал поздравительный адрес, в котором были отмечены значительный вклад Али Алпысбаева в развитие отечественной музыки, его преданность национальным традициям и активная творческая деятельность, получившая признание как в нашей стране, так и за ее пределами.

Ведущие мастера симфонического и вокального искусства исполнили поэмы-кюи «Алаш елі» и «Төсбұлақ», проникновенные песни «Әке», «Аққуым болып оралдың ба?», «Аман болшы, жан ана», «Қазақ елі», «Елдің ері – Бауыржан», «Ауылдағы той», «Өмір – өзен» и другие сочинения композитора. Каждое произведение – это самостоятельная история, наполненная тонким лирическим мироощущением, философской глубиной и яркой образностью. Слушатели словно проходили вместе с автором путь от глубоко личных переживаний к осмыслению исторической судьбы народа и страны. Такая композиционная целостность усиливала эмоцио­нальное воздействие музыки и позволяла по-новому раскрыть масштаб творческой личности композитора.

Творческую манеру Али Алпысбаева отличает умение передавать внутренний мир человека через национально-колоритные интонации, которые насыщены мелодизмом и ритмическим разнообразием. В его произведениях кюй обретает новое симфоническое звучание, а песенные формы – содержательную и эмоцио­нальную многослойность.

– Мы впервые пригласили в Астану Эстрадно-симфонический оркестр имени Данеша Ракышева из Талдыкоргана. Коллектив существует всего два года и еще не выступал на других площадках – мы начинаем именно со столицы, – сказал Али Алпысбаев. Отметим сразу, что музыканты порадовали высоким уровнем музыкальной культуры, точностью и эмоциональной насыщенностью исполнения.

В концерте приняли участие известные исполнители, чье мастерство стало залогом безоговорочного зрительского успеха. Народная артистка РК Айман Мусаходжаева продемонстрировала безупречную технику и глубокое проникновение в музыкальный материал. Трио «Күреңбел», дирижер Медет Есбергенов, а также солисты Жомарт Такебаев, Максат Нурланов, Талгат Оразаев, Толкын Скакова, Салтанат Мураткызы, Шахзод Сана, Сауле Алимбетова, Светлана Ватулко, Шугыла Алсеит, Акбота Сабыржанова, Самат Жексенбаев, Гулбану Лахаева и Аружан Жалгасова вели живой музыкальный диалог с публикой.

Атмосфера вечера отличалась особой теплотой и искренностью. Эмоциональный отклик зала, выразившийся в несмолкающих аплодисментах, стал лучшим подтверждением того, что музыка Али Алпысбаева находит горячий отклик в сердцах людей.

#концерт #композитор #Юбилейный вечер #Али Алпысбаев

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]