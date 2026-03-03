В Конаеве начали строить КОС

Инфраструктура
1
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Вскоре решится одна из самых острых проблем административного цент­ра Алматинской области – стойкий неприятный запах, разносящийся по всему городу с наступлением теплых дней. Ежегодно летом местные жители жалуются на невыносимое амбре, источник которого – канализационно-очистные сооружения (КОС), расположенные на окраине Конаева.

фото пресс-службы акимата Конаева

Они были построены еще в 1968 году и с тех пор ни разу не ремонтировались. Степень изношенности оборудования и труб достигла почти 100%. Специалистами объект признан аварийным.

Новые КОС возводятся в 15 км от города на территории площадью 215 га. Проектная мощность объекта рассчитана на очистку свыше 25 тыс. кубомет­ров бытовых стоков. В настоящее время ведется подготовка к земляным работам. Закуплено оборудование, трубы и гидроизоляционные материалы для накопительных прудов.

Как сообщили в пресс-службе акимата Конаева, заказчиком проекта стоимостью свыше 33 млрд тенге выступает управление энергетики и водоснабжения Алматинской области. Проект осуществляется в рамках государственно-частного партнерства, исполнитель – ТОО «Daur capital». Строительно-монтажные работы планируется завершить в течение 20 месяцев, после чего будут рекультивированы старые очистные сооружения.

По оценкам экспертов, модернизация канализационных отстойников не только избавит горожан от тошнотворного запаха, но и стимулирует строительство жилья, школ, детских садов. Дело в том, что сегодня инвесторы не могут получить от местного водоканала технические условия для подключения будущих объектов к канализационным сетям, которые не выдержат роста нагрузки. Очистные насосные станции и без того принимают намного больше бытовых стоков, чем позволяет их проектная мощность. Вот почему областной и городской акиматы стремятся ускорить решение архиважной проблемы.

В эти же дни в административном центре Жамбылского района – селе Узынагаш ввели в эксплуатацию водопровод протяженностью 100 км и два накопителя. В результате жильцы около 3 тыс. домов, ранее пользовавшиеся услугами водовозов, обеспечены централизованным водоснабжением.

По словам начальника райотдела ЖКХ Кайсара Абсеитова, за последние десять лет это уже вторая реконструкция водопровода, проведенная в связи с ростом населения и застройкой новых жилых массивов. Из госбюджета на проект было выделено свыше 5 млрд тенге.

В ближайшее время в райцентре начнутся работы по подведению канализационных сетей, в пяти других селах района стартует строительство водозаборов. При своевременном выделении средств из госбюджета ввести объекты в строй намечено уже в следую­щем году.

#строительство #КОС #Конаев

