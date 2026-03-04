Обеспечение безопасности воздушного пространства и его слаженная работа требуют большой ответственности. В этом направлении важна военная подготовка, высокий уровень организаторских способностей и аккуратность. За каждым маневром в небе стоит кропотливый труд, выполняемый на земле. Планирование, учет, документооборот — все это требует точности и ответственности. Именно такую важную миссию с честью выполняет старший специалист Центра обеспечения управления авиации Главного командования Национальной гвардии — ефрейтор Гульжан Аукенова, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Гульжан Сериққызы родилась 3 сентября 1993 года городе Кызылорда — регионе, где бережно сохраняются казахские традиции. В семье она одна из троих детей. Окончив школу с отличием, получила образование в Кызылординском университете имени Коркыт-ата. С 2023 года проходит службу в воинской части №3656 Национальной гвардии в городе Астана.

— В качестве ответственного исполнителя в мои основные обязанности входят контроль документооборота, систематизация ежедневных документов, упорядочивание архивных материалов, а также выполнение поручений командования, — рассказывает военнослужащая.

Выбор этой сферы для ефрейтора Аукеновой стал осознанным решением, продиктованным велением сердца.

— В сферу военной авиации я пришла сознательно. Это был заранее обдуманный шаг, совпавший с моим внутренним чувством ответственности. Любовь к служению стране, дисциплине и порядку также повлияли на мой выбор. Более того, родители не были против моего решения служить в армии — наоборот, поддержали меня и благословили. Пользуясь случаем, хочу выразить им и своим братьям благодарность за доверие и постоянную поддержку, — говорит она.

Для нее служба в авиации — это возможность получить новый опыт и попробовать свои силы в разных направлениях. Как признается героиня, самая интересная сторона этой сферы — возможность вблизи наблюдать за работой самолетов и авиационных систем. На самом деле специфику труда специалистов, обеспечивающих безопасность воздушного пространства, в полной мере могут понять лишь те, кто непосредственно связан с этой отраслью. Для обычных людей эта профессия зачастую кажется сочетанием романтики, сложности и даже опасности. Ведь здесь важно не только полет в небе, но и постоянный контроль, координация и ответственность.

— Женщин, проходящих службу в авиации, немало. Со стороны может показаться, что эта работа легкая, однако каждое задание должно быть выполнено точно, своевременно и без ошибок. Мониторинг воздушного пространства и обеспечение безопасности — одни из самых главных задач военнослужащих. Поэтому специалисты относятся к своей работе с полной отдачей. Если у человека есть способности и знания, он быстро осваивает все нюансы. Девушка, служащая наравне с мужчинами, старается сочетать в себе изящество и настойчивость — это и есть отражение светлого образа женщины по моему мнению. В военной службе прежде всего важны сдержанность и вежливость, ведь работа происходит в коллективе, где необходимо поддерживать хорошие отношения с коллегами, — отмечает ефрейтор Аукенова.

Для женщины-военнослужащей сохранить баланс между службой и семьей, безусловно, непросто — это требует большой сознательности. Однако там, где есть взаимопонимание и забота друг о друге, любые трудности можно преодолеть.

— Для меня совмещение военной службы и семейных обязанностей не представляет особой сложности. Если человек умеет грамотно планировать свое время, он может добиться всего. Думаю, в жизни нет ничего невозможного. Делать шаг вперед или отступать — выбор каждого. Я замужем, и мой супруг с уважением относится к каждому моему решению, всегда поддерживает меня. Он никогда не был против моего выбора. Его доверие всегда придает мне сил и уверенности, — сказала она.

В свободное от службы время Гульжан Аукенова старается развивать свои увлечения. Она занимается различными хобби, играет на гитаре, уделяет внимание спорту и красоте. Все это говорит о ее утонченной, доброй и гармоничной внутренней сущности.

Специалист, в котором сочетаются стойкость характера и изящество, подавая пример молодому поколению, накануне весеннего праздника — Международного женского дня — адресовала искренние пожелания.

— Девушкам и женщинам, которые хотят служить в военной авиации, хочу посоветовать всегда верить в себя и не бояться приобретать опыт в новых направлениях. В преддверии 8 Марта желаю всем казахским девушкам, своим коллегам по службе крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть наша страна будет мирной, а небо над головой — всегда чистым и ясным, — пожелала ефрейтор.

Женщина — это та, кто одной рукой качает колыбель, а другой — держит на себе мир – говорится в казахской пословице. Она — опора семьи и свет домашнего очага. Девушки и женщины — смысл и украшение жизни. Даже совмещая служебную нагрузку и бытовой уют, они стремятся сохранить единство и согласие в семье. Будучи уверенными и сильными духом, они способны преодолеть любые трудности. Их доброта и терпение — опора всего общества. Женщина, в которой сочетаются нежность и стойкость, — духовная сила нации.