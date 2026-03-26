Чтобы сдержать цены на топливо, Трамп пошёл на беспрецедентный шаг: временно приостановил действие столетнего «закона Джонса», который десятилетиями закрывал американские порты для иностранных судов. Власти рассчитывают ускорить поставки черного золота, угля, удобрений и так, хотя бы частично, остановить рост цен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Дональд Трамп на 60 дней приостановил действие «закона Джонса», регулирующего морские перевозки внутри страны. Теперь иностранные суда временно могут перевозить нефть, газ, удобрения и другие грузы между американскими портами. Как сообщает Bloomberg, это решение должно снизить цены и избежать перебоев на фоне напряжённости на Ближнем Востоке.

- Решение президента приостановить действие «закона Джонса» на 60 дней – очередной шаг для того, чтобы сдержать краткосрочные перебои на нефтяном рынке. Администрация президента сохраняет приверженность дальнейшему укреплению критически важных цепочек поставок, - прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Закон Джонса действует с 1920 года и требует, чтобы грузы между портами США перевозили только американские суда: построенные в стране, под национальным флагом и с местным экипажем. Изначально это поддерживало судостроение, но со временем правило стали считать сдерживающим фактором для торговли. По оценке JPMorgan, временное послабление может немного снизить цены на топливо и продукты. Дешевле станет и доставка удобрений, что особенно важно для фермеров.

- Скачок цен на удобрения и топливо, а также угроза дефицита вызвали шок среди аграриев Америки. Мы приветствуем этот шаг, который обеспечит необходимую гибкость в период весенних полевых работ, - заявил президент Американской федерации фермерских бюро Зиппи Дюваль.

Однако в отрасли не все поддержали это решение. Представители морского бизнеса опасаются, что такие меры ударят по американским компаниям и рабочим местам. При этом часть экспертов считает, что эффект для цен будет ограниченным. Стоимость топлива по-прежнему в первую очередь зависит от мировых цен на нефть, а не только от логистики.

- Отказ от «закона Джонса» не окажет значимого влияния на цены. Сейчас мы полностью во власти Ирана. Пока сохраняется реальная угроза судоходству в Ормузском проливе, мы будем находиться в этом тупике, - считает управляющий директор Obsidian Risk Advisors Бретт Эриксон.

Таким образом, власти США пытаются сдержать инфляцию, даже несмотря на критику бизнеса. Если за два месяца цены действительно снизятся, это может изменить правила игры на рынке перевозок. В противном случае мера останется лишь временным антикризисным шагом.