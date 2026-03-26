Трамп временно отменил вековой морской закон Джонса

В мире,США
115

Решение приняли после резкого подорожания нефти марки Brent до 100 долларов за баррель

Фото: Leon Neal / Getty Images

Чтобы сдержать цены на топливо, Трамп пошёл на беспрецедентный шаг: временно приостановил действие столетнего «закона Джонса», который десятилетиями закрывал американские порты для иностранных судов. Власти рассчитывают ускорить поставки черного золота, угля, удобрений и так, хотя бы частично, остановить рост цен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Дональд Трамп на 60 дней приостановил действие «закона Джонса», регулирующего морские перевозки внутри страны. Теперь иностранные суда временно могут перевозить нефть, газ, удобрения и другие грузы между американскими портами. Как сообщает Bloomberg, это решение должно снизить цены и избежать перебоев на фоне напряжённости на Ближнем Востоке.

- Решение президента приостановить действие «закона Джонса» на 60 дней – очередной шаг для того, чтобы сдержать краткосрочные перебои на нефтяном рынке. Администрация президента сохраняет приверженность дальнейшему укреплению критически важных цепочек поставок, - прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Закон Джонса действует с 1920 года и требует, чтобы грузы между портами США перевозили только американские суда: построенные в стране, под национальным флагом и с местным экипажем. Изначально это поддерживало судостроение, но со временем правило стали считать сдерживающим фактором для торговли. По оценке JPMorgan, временное послабление может немного снизить цены на топливо и продукты. Дешевле станет и доставка удобрений, что особенно важно для фермеров.

- Скачок цен на удобрения и топливо, а также угроза дефицита вызвали шок среди аграриев Америки. Мы приветствуем этот шаг, который обеспечит необходимую гибкость в период весенних полевых работ, - заявил президент Американской федерации фермерских бюро Зиппи Дюваль.

Однако в отрасли не все поддержали это решение. Представители морского бизнеса опасаются, что такие меры ударят по американским компаниям и рабочим местам. При этом часть экспертов считает, что эффект для цен будет ограниченным. Стоимость топлива по-прежнему в первую очередь зависит от мировых цен на нефть, а не только от логистики.

- Отказ от «закона Джонса» не окажет значимого влияния на цены. Сейчас мы полностью во власти Ирана. Пока сохраняется реальная угроза судоходству в Ормузском проливе, мы будем находиться в этом тупике, - считает управляющий директор Obsidian Risk Advisors Бретт Эриксон.

Таким образом, власти США пытаются сдержать инфляцию, даже несмотря на критику бизнеса. Если за два месяца цены действительно снизятся, это может изменить правила игры на рынке перевозок. В противном случае мера останется лишь временным антикризисным шагом.

 

#закон #отмена #Трамп

Популярное

Все
Теннисистка Рыбакина пробилась в полуфинал «тысячника» в США
Впервые в истории женщина заняла пост духовного главы Церкви Англии
До 80 км/ч разогнали поезда LRT на тестовых заездах в Астане
Трамп временно отменил вековой морской закон Джонса
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Особенный фильм про сильных людей
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Школа искусств открылась в селе
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Тенденции и перспективы госслужбы
Агния Барто – голос детства
Радуют глаз ковры Приаралья
Из Улытау в Мангистау запускается прямой поезд
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Новая Конституция станет надежной опорой нашей государственности и нашего суверенитета
Играя на струнах души
В США выпустят памятную золотую монету с изображением Трампа
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Впервые в истории женщина заняла пост духовного главы Церкв…
Власти Бразилии ограничили доступ детей к соцсетям
Катар несет многомиллиардные убытки из-за ударов Ирана по С…
США тратят более $11 тысяч в секунду на операцию в Иране

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]