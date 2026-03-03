Подставить вовремя плечо

Армия
72
Нурали Мансуров

В Национальной гвардии МВД РК реализуется проект «Ұландық дос», направленный на укрепление взаимной поддержки и боевого братства в воинской среде.

фото предоставлено пресс-службой Национальной гвардии МВД РК

Инициатива запущена в воинской части 5573, дислоцированной в столице, и уже демонстрирует первые положительные результаты в повышении уровня доверия среди военнослужащих срочной службы. Солдаты объединяются в небольшие группы, по два-пять человек. Они становятся опорой друг для друга как в служебной деятельности, так и в повседневной армейской жизни, помогая решать возникающие вопросы.

Молодые люди, прибывшие из разных регионов, успели подружиться. К примеру, рядовой Мухамедали Куралбек, призванный из Шымкента, и уроженец Семея рядовой Данияр Кенесов. Мухамедали пополнил ряды Национальной гвардии позже Дания­ра. Новый коллектив, новые требования и армейский распорядок – ответственный этап для каждого солдата. И Данияр с первых дней поддержал сослуживца, помог ему быстрее адаптироваться к условиям службы.

Объединившись в одну группу в рамках проекта «Ұландық дос», военнослужащие быстро нашли общий язык. Они вместе заступают на боевое дежурство, помогают друг другу в ходе боевой подготовки и совместно выполняют поставленные задачи. Если один устал, другой всегда готов подставить плечо. Такое взаимное доверие способствовало их быстрой интеграции в воинский коллектив.

– В свободное время мы часто беседуем и вспоминаем родные края. Я рассказываю Данияру о традициях южного региона, а он делится особенностями Семейского края. Так служебное парт­нерство постепенно переросло в настоящую дружбу, – говорит Мухамедали.

Как отмечают в пресс-службе НГ МВД РК, данный подход помогает командирам отслеживать морально-психологическое состояние личного состава и своевременно выявлять проблемные вопросы. Пока
проект реализуется в пилотном формате, но в случае подтверждения эффективности будет внедрен во всех воинских частях.

#проект #Нацгвардия #Ұландық дос

Популярное

Все
Кубок мира – в Астане
«Тобол» – обладатель Суперкубка Казахстана
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Открыли учебный центр
Ковры Тираны
Не уверен – позвони и проверь
Подставить вовремя плечо
Сайдинг, профлист, черепица…
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Новая Конституция – новые возможности
Новая архитектура доверия и развития
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
«Это было бы замечательное путешествие»: американский фигурист Илья Малинин о Казахстане
Качество дорожает быстрее метража: как устроен рынок коммерческой недвижимости в Казахстане
Подготовка к голосованию продолжается
Борцовские поединки в столице
Дороги – к развитию
Посевы риса в Кызылординской области уменьшат в пользу менее влагозатратных культур
На стыке жанров, стилей и идей
В Нью-Йорке объявили ЧП из-за мощнейшего снегопада
Ариведерчи, Италия! Бонжур, Франция!
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски

Читайте также

Приоритеты боевой подготовки ВС определили в МО
Проверка на выносливость: более 1600 военнослужащих приняли…
В МО подвели итоги учений «Көктем-2026»
В армии Казахстана выберут победительницу фотоконкурса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]