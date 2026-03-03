Инициатива запущена в воинской части 5573, дислоцированной в столице, и уже демонстрирует первые положительные результаты в повышении уровня доверия среди военнослужащих срочной службы. Солдаты объединяются в небольшие группы, по два-пять человек. Они становятся опорой друг для друга как в служебной деятельности, так и в повседневной армейской жизни, помогая решать возникающие вопросы.

Молодые люди, прибывшие из разных регионов, успели подружиться. К примеру, рядовой Мухамедали Куралбек, призванный из Шымкента, и уроженец Семея рядовой Данияр Кенесов. Мухамедали пополнил ряды Национальной гвардии позже Дания­ра. Новый коллектив, новые требования и армейский распорядок – ответственный этап для каждого солдата. И Данияр с первых дней поддержал сослуживца, помог ему быстрее адаптироваться к условиям службы.

Объединившись в одну группу в рамках проекта «Ұландық дос», военнослужащие быстро нашли общий язык. Они вместе заступают на боевое дежурство, помогают друг другу в ходе боевой подготовки и совместно выполняют поставленные задачи. Если один устал, другой всегда готов подставить плечо. Такое взаимное доверие способствовало их быстрой интеграции в воинский коллектив.

– В свободное время мы часто беседуем и вспоминаем родные края. Я рассказываю Данияру о традициях южного региона, а он делится особенностями Семейского края. Так служебное парт­нерство постепенно переросло в настоящую дружбу, – говорит Мухамедали.

Как отмечают в пресс-службе НГ МВД РК, данный подход помогает командирам отслеживать морально-психологическое состояние личного состава и своевременно выявлять проблемные вопросы. Пока

проект реализуется в пилотном формате, но в случае подтверждения эффективности будет внедрен во всех воинских частях.