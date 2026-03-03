Любая инициатива, направленная на поддержку населения, конечно же, важна. Событием для Кокшетау стало открытие в одном из павильонов AO «СПК «Kokshe» – Кокshe Мarket – нового мясного отдела. Расположенный на наиболее посещаемом горожанами коммунальном рынке, он сразу привлек внимание покупателей своими ценами. А они, цены, существенно отличаются от тех, что предлагают стоящие рядом и в целом на городском рынке продавцы мяса.

Так, в новом отделе продается говядина (грудинно-лопаточная часть) по цене 2 850 тенге за килограмм. Следует уточнить, что этот продукт относится к категории социально значимых продовольственных товаров. Есть в ассортименте и коммерческая линейка продукции: конина, баранина, мясо птицы, а также деликатесы – казы, шужук, шашлык, колбасы и сосиски по цене от производителя – мясоперерабатывающего предприятия ТОО «МВ4» из села Айдабол Зерендинского района.

Открытие в Кокшетау первого социального отдела с ценами ниже рыночных – совместный проект АО «СПК «Kokshe» и ТОО «МВ4». Это стало событием для горожан, уже выстраивающихся в очередь за мясом от айдабольского­ комбината. К слову, многие кокшетаусцы, благодаря стремительно разлетевшейся, в том числе и в социальных сетях, новости впервые узнали о мясокомбинате из Зерендинского­ района.

Директор ТОО «МВ4» Азамат Шалмагамбетов называет этот шаг социальной миссией.

– Работаем в рамках заключенного договора по оборотной модели между нашим предприя­тием и AO «СПК «Kokshe». Социально-предпринимательская корпорация финансирует нам закуп сырья, а мы в свою очередь будем продавать мясо горожанам по сниженной цене. Если вначале уходило по 60 кило мяса в день, то буквально через неделю стали продавать уже по 200 килограммов. Нужно отметить, что нам предоставлена возможность продавать и свой коммерческий товар по ценам от производителя, – поясняет директор товарищества.

Кстати, руководитель планирует в ближайшее время открыть еще три таких же социальных отдела в павильонах Кокshe Мarket, расположенных в разных микрорайонах Кокшетау.

Продажа части продукции по социальной цене не требует от предприятия затягивать пояса. Благодаря той самой оборотной схеме оно получает возможность закупать больше сырья. Сегодня у ТОО «МВ4» около 200 поставщиков, география закупа расширяется, включая не только соседние области.

Сложившаяся ситуация подтолкнула к следующему шагу – строительству собственной откормочной площадки. Взяться за нее планируют после ввода в строй комбикормового завода, который создается в Костанае. Степень готовности предприятия уже на отметке 80%, здесь ждут наладчиков оборудования. Логика вертикальной интеграции завода проста: производство кормов – откорм – переработка – прилавок.

Рост объемов закупа сырья напрямую связан и с развитием сельской кооперации – объединением фермеров и личных подсобных хозяйств. Напомним, ТОО «МВ4» является участником «якорной» кооперации для жителей Зерендинского района, гарантированным закупщиком скота в рамках госпрограммы «Ауыл аманаты». Причем закуп в условиях кооперации или мясного кластера на 50 тенге выше рыночной цены за каждый килограмм веса.

Таким образом, пусть медленно, но верно формируется надежный канал поступления сырья на мясоперерабатывающее предприятие. Созданный замкнутый цикл производства в конечном итоге будет максимально выгоден для всех участников.

– У казахстанского села есть хороший потенциал для рывка. А кооперация или объединение сельчан, которые при этом учатся работать более организованно,­ совместно решать задачи, дает новые возможности для стабильного дохода и развития хозяйства. В селе Айдабол сельчане очень продвинутые. Имеет, к примеру, сельчанин на подворье три коровы. Телят на подсосе выкармливает только одна, самая продуктивная буренка, двух других коров доят и молоко сдают. Получаемые ежедневно деньги откладывают на покупку кормов. Подросших бычков сдают на мясо, телочек – на расширение поголовья. Это и есть экономика малых шагов, когда стабильный сбыт превращает подворье в устойчивый семейный бизнес, – говорит Азамат Шалмагамбетов.

Главе ТОО всегда была интерес­на финская система кооперации как одна из наиболее развитых в мире, имеющая более чем вековую историю. Сельскохозяйственные кооперативы стали основой аграрной экономики страны. А недавно в составе казахстанской делегации наш бизнесмен побывал в Финляндии, увидев, что называется, изнут­ри, как там выстроена кооперация. В частности, многие финны состоят сразу в нескольких кооперативах, а членство передается из поколения в поколение.

– Там персоналии не влияют на процесс – механизм за долгие годы отлажен, как часы, – говорит собеседник.

Поездка в Финляндию имела и конкретные результаты: акмолинский предприниматель заклю­чил предварительное соглашение о сотрудничестве с одной из местных компаний. Намерен выйти за рамки просто­го производства сырья. В долгосроч­ных планах руководителя товарищества – запуск производств по глубокой переработке сырья с высокой добавленной стоимостью.

Безусловно, осуществление подобных и других инициатив требует объединения усилий, поэтому вопрос кооперации становится актуальным. Между тем в стране готовится законопроект о сельскохозяйственной кооперации – базовый документ, который призван стать реальным инструментом для тех, кто готов работать по-новому и мыслить шире привычных рамок.

Азамат Шалмагамбетов уже подключился к этой работе. По просьбе региональной палаты предпринимателей он внес свои предложения в проект закона – конкретные, основанные на личном опыте и практике. Сельский бизнесмен убежден: от того, каким окажется новый закон на выходе, будет зависеть, станет ли кооперация реальным механизмом развития с простыми, понятными и долгосрочными правилами.

– Да, слово «кооперация» в регионах звучит уже давно, но все еще не очень убедительно. Но этот проект как сад. И здесь ни в коем случае нельзя спешить. Нужно посадить саженцы, бережно, тщательно ухаживать и культивировать. В Акмолинской области этот сад только начнет давать первые плоды в рамках программы «Ауыл аманаты». Но если маховик раскрутится, выиграют и сельчане, и переработчики, и покупатели, – уверен предприниматель.