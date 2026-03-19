Истинное обновление страны начинается не с политических лозунгов, а с обновления и укрепления нашего правового фундамента, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

«Новая Конституция станет надежной опорой нашей государственности и нашего суверенитета. Каждая ее статья, каждый пункт будут способствовать дальнейшему укреплению государственности. Мы уделили особое внимание сохранению преемственности многовековой истории Великой степи. Наши предки с самых истоков придавали особое значение созданию правового государства. Ярким доказательством тому служат «Қасым ханның қасқа жолы» («Светлый путь хана Касыма»), «Есім ханның ескі жолы» («Исконный путь хана Есима») и «Жеты Жаргы» хана Тауке», - сказал он на встрече с научной общественностью.

По его словам, новый Основной закон сильного и конкурентоспособного Казахстана – это уникальный документ в новых исторических и геополитических условиях. Он займет особое место в нашей истории. Это фундаментальный документ, отражающий помыслы, чаяния и надежды наших соотечественников. Это поистине Народная Конституция.