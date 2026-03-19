С 1 апреля 2026 года с железнодорожного вокзала города Жезказган запускается прямой пассажирский поезд до Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Улытау

Новый маршрут направлен на развитие туризма, а также укрепление межрегиональных деловых и трудовых связей. В этих целях маршрут пассажирского поезда, курсирующего по направлению Караганда – Жезказган, продлен до станции Мангистау.

Теперь пассажиры смогут напрямую добираться из Жезказгана в Мангистауский регион. Время в пути составит порядка 29 часов. Периодичность — 2 раза в неделю.