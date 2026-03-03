Победитель международного соревнования UAE SWAT Challenge 2026, военнослужащий воинской части 5451 Жанғали Ердаулет провёл встречу с учащимися 10–11 классов школы имени Юрия Павлова, передает корреспондент Kazpravda.kz
В ходе встречи он рассказал об этапах соревнования, процессе подготовки и конкуренции на международной арене. Военнослужащий отметил, что для достижения профессионального мастерства большое значение имеют дисциплина, выносливость и постоянные тренировки.
Школьники задали интересующие их вопросы и получили подробную информацию о подготовке специального подразделения и особенностях проведения соревнований. Встреча прошла в свободном формате и подарила молодёжи большую мотивацию.
Отметим, что воинская часть 5451 входит в состав Национальной гвардии Республики Казахстан и выполняет важные задачи по обеспечению безопасности страны. Победа Жанғали Ердаулета - это большая гордость для всего Казахстана.