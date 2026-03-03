Фото: пресс-служба РгК «Орталық» Нацгвардии МВД РК

В ходе встречи он рассказал об этапах соревнования, процессе подготовки и конкуренции на международной арене. Военнослужащий отметил, что для достижения профессионального мастерства большое значение имеют дисциплина, выносливость и постоянные тренировки.

Школьники задали интересующие их вопросы и получили подробную информацию о подготовке специального подразделения и особенностях проведения соревнований. Встреча прошла в свободном формате и подарила молодёжи большую мотивацию.

Отметим, что воинская часть 5451 входит в состав Национальной гвардии Республики Казахстан и выполняет важные задачи по обеспечению безопасности страны. Победа Жанғали Ердаулета - это большая гордость для всего Казахстана.