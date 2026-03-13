Особенный фильм про сильных людей

В казахстанских кинотеат­рах начался показ фильма ­«Ерекше» – «Особенный», снятый по инициативе Казахстан­ской федерации бочча.

фото предоставлено Казахстанской федерацией бочча

Фильм рассказывает историю молодого человека по имени Арман – классического мажора, привыкшего к беззаботной жизни. Однажды за езду в нетрезвом виде и порчу имущества его приговаривают к об­щественным работам. Так он оказывается в спортивном комплексе, где знакомится с Айгерим и ее братом Дидаром – подростком с диагнозом ДЦП. Сначала Арман сближается с Айгерим из корыстных побуждений, но потом волею обстоятельств через дружбу с ее братом меняется сам – его система ценностей буквально разворачивается на 180 градусов. Дидар не сидит в четырех стенах, он занимается паралимпийским видом спорта – бочча. Арман проходит вместе с Дидаром через его отчаяние, решение бросить спорт, а потом его волю к победе, тренируясь бок о бок. Став лучше, он становится единственным и для Айгерим.

Фильм не пытается быть тяжелой социальной драмой. Это легкая, светлая история с комедийными и романтическими эпизодами, но за этой легкостью – очень узнаваемая реальность. Одна из героинь, взвалив на спину брата-подростка с инвалидностью, спускает его с четвертого этажа старого советского дома и спокойно, без пафоса говорит: «Вот станешь чемпионом – может, акимат нам лифт в подъезде поменяет». В этой простой фразе – про нашу с вами жизнь, не правда ли? И именно такие детали делают картину по-настоящему честной. Примечательно, что в фильме использовались кадры, снятые во время соревнований с участием боччистов. Они тоже стали главными героями этого фильма и этой премьеры.

Главные роли исполнили молодые актеры Жасулан ­Копберген, Акерке Назарбекова и Расул ­Бауыржан. Сценарий написал Сержан Серикбай, режиссером выступил Ернар Нургалиев. Как уже было сказано, картина создана при содействии Казахстанской федерации бочча и при поддерж­ке парт­неров, которые хотели рассказать о том, чем и как живут особенные спортсмены.

Бочча входит в программу Паралимпийских игр с 1984 года и является одним из символов равных возможностей и инклюзивности в мировом спорте. Эта игра предназначена для людей с тяжелыми формами инвалиднос­ти, включая ДЦП, мышечную дис­трофию и спинальные атрофии. Казахстанская федерация бочча, возглавляет которую спикер Сената Маулен Ашимбаев, была создана в 2021 году. Сегодня региональные филиалы организации работают уже в 13 регионах страны, а в спортивных секциях занимаются свыше 250 спортсменов. 47 членов национальной сборной представляют Казахстан на международных соревнованиях.

Как сказала вице-президент Федерации бочча Назым ­Жангазинова, выход на большие экраны этого фильма – очень важный момент как для федерации, так и для всей инклюзивной системы Казахстана.

– Фильм «Ерекше» – картина, рассказывающая о параспорте, о бочча и, самое главное, о людях, которые каждый день своим трудом и характером доказывают, что границы возможностей человека гораздо шире, чем мы привыкли думать. Если немного приоткрыть закулисье, то сама идея создания этого фильма принадлежит президенту Федерации бочча ­Казахстана Маулену Ашимбаеву, который на протяжении последних лет на каж­дом совещании, на каждом соревновании, на каждой встрече говорит одну очень важную мысль: о равных возможностях нельзя говорить только на словах. Если общество действительно хочет становиться более инклюзивным, эту идею нужно не только обсуждать, но и продвигать, делать ее частью нашей культуры и общественного разговора, – говорит Назым ­Жангазинова.

Так и появилась идея снять художественный фильм о параспорте, о бочча. Как рассказала Назым Жангазинова, когда стартовала работа над проектом, федерация начала искать спонсора, который мог бы профинансировать производство фильма. Такой спонсор действительно был найден – компания, готовая полностью взять на себя финансовую часть проекта.

– Но когда мы пришли к команде Tiger Films, чтобы обсуждать сценарий и съемки, произошло то, что, честно говоря, стало для нас настоящим приятным сюрпризом. Команда сказала: спонсоры не нужны – мы снимем этот фильм сами! Так появилась эта картина – без единого государственного тенге, исключительно благодаря инициативе и поддержке людей, которым небезразлична тема инклюзии, – делится радостью Назым Жангазинова.

Работа над картиной была долгой и очень кропотливой. Сценарий неоднократно обсуждался, каждая сцена внимательно отсматривалась, корректировалась, выверялась. И вот уже с 19 марта фильм «Ерекше» вышел в прокат во всех кинотеатрах страны, и особенно символично, что это происходит в дни празднования Наурыза – времени обновления, добрых встреч и семейных традиций. Возьмите с собой родителей, детей, друзей, свою семью и сходите на этот фильм. Это доброе, очень человечное и в каком-то смысле по-настоящему вдохновляющее кино. И еще один важный момент: все средства, соб­ранные от проката фильма, будут направлены на поддержку детей с инвалидностью. А это значит, что каждый проданный билет – не просто поход в кино, это реальная помощь. Иногда большие изменения начинаются с очень простых вещей. Например, с одного фильма...

