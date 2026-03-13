Особенный фильм про сильных людей Кино 20 марта 2026 г. 0:25 168 Лаура Тусупбекова специальный корреспондент В казахстанских кинотеатрах начался показ фильма «Ерекше» – «Особенный», снятый по инициативе Казахстанской федерации бочча. фото предоставлено Казахстанской федерацией бочча Фильм рассказывает историю молодого человека по имени Арман – классического мажора, привыкшего к беззаботной жизни. Однажды за езду в нетрезвом виде и порчу имущества его приговаривают к общественным работам. Так он оказывается в спортивном комплексе, где знакомится с Айгерим и ее братом Дидаром – подростком с диагнозом ДЦП. Сначала Арман сближается с Айгерим из корыстных побуждений, но потом волею обстоятельств через дружбу с ее братом меняется сам – его система ценностей буквально разворачивается на 180 градусов. Дидар не сидит в четырех стенах, он занимается паралимпийским видом спорта – бочча. Арман проходит вместе с Дидаром через его отчаяние, решение бросить спорт, а потом его волю к победе, тренируясь бок о бок. Став лучше, он становится единственным и для Айгерим. Фильм не пытается быть тяжелой социальной драмой. Это легкая, светлая история с комедийными и романтическими эпизодами, но за этой легкостью – очень узнаваемая реальность. Одна из героинь, взвалив на спину брата-подростка с инвалидностью, спускает его с четвертого этажа старого советского дома и спокойно, без пафоса говорит: «Вот станешь чемпионом – может, акимат нам лифт в подъезде поменяет». В этой простой фразе – про нашу с вами жизнь, не правда ли? И именно такие детали делают картину по-настоящему честной. Примечательно, что в фильме использовались кадры, снятые во время соревнований с участием боччистов. Они тоже стали главными героями этого фильма и этой премьеры. Главные роли исполнили молодые актеры Жасулан Копберген, Акерке Назарбекова и Расул Бауыржан. Сценарий написал Сержан Серикбай, режиссером выступил Ернар Нургалиев. Как уже было сказано, картина создана при содействии Казахстанской федерации бочча и при поддержке партнеров, которые хотели рассказать о том, чем и как живут особенные спортсмены. Бочча входит в программу Паралимпийских игр с 1984 года и является одним из символов равных возможностей и инклюзивности в мировом спорте. Эта игра предназначена для людей с тяжелыми формами инвалидности, включая ДЦП, мышечную дистрофию и спинальные атрофии. Казахстанская федерация бочча, возглавляет которую спикер Сената Маулен Ашимбаев, была создана в 2021 году. Сегодня региональные филиалы организации работают уже в 13 регионах страны, а в спортивных секциях занимаются свыше 250 спортсменов. 47 членов национальной сборной представляют Казахстан на международных соревнованиях. Как сказала вице-президент Федерации бочча Назым Жангазинова, выход на большие экраны этого фильма – очень важный момент как для федерации, так и для всей инклюзивной системы Казахстана. – Фильм «Ерекше» – картина, рассказывающая о параспорте, о бочча и, самое главное, о людях, которые каждый день своим трудом и характером доказывают, что границы возможностей человека гораздо шире, чем мы привыкли думать. Если немного приоткрыть закулисье, то сама идея создания этого фильма принадлежит президенту Федерации бочча Казахстана Маулену Ашимбаеву, который на протяжении последних лет на каждом совещании, на каждом соревновании, на каждой встрече говорит одну очень важную мысль: о равных возможностях нельзя говорить только на словах. Если общество действительно хочет становиться более инклюзивным, эту идею нужно не только обсуждать, но и продвигать, делать ее частью нашей культуры и общественного разговора, – говорит Назым Жангазинова. Так и появилась идея снять художественный фильм о параспорте, о бочча. Как рассказала Назым Жангазинова, когда стартовала работа над проектом, федерация начала искать спонсора, который мог бы профинансировать производство фильма. Такой спонсор действительно был найден – компания, готовая полностью взять на себя финансовую часть проекта. – Но когда мы пришли к команде Tiger Films, чтобы обсуждать сценарий и съемки, произошло то, что, честно говоря, стало для нас настоящим приятным сюрпризом. Команда сказала: спонсоры не нужны – мы снимем этот фильм сами! Так появилась эта картина – без единого государственного тенге, исключительно благодаря инициативе и поддержке людей, которым небезразлична тема инклюзии, – делится радостью Назым Жангазинова. Работа над картиной была долгой и очень кропотливой. Сценарий неоднократно обсуждался, каждая сцена внимательно отсматривалась, корректировалась, выверялась. И вот уже с 19 марта фильм «Ерекше» вышел в прокат во всех кинотеатрах страны, и особенно символично, что это происходит в дни празднования Наурыза – времени обновления, добрых встреч и семейных традиций. Возьмите с собой родителей, детей, друзей, свою семью и сходите на этот фильм. Это доброе, очень человечное и в каком-то смысле по-настоящему вдохновляющее кино. И еще один важный момент: все средства, собранные от проката фильма, будут направлены на поддержку детей с инвалидностью. А это значит, что каждый проданный билет – не просто поход в кино, это реальная помощь. Иногда большие изменения начинаются с очень простых вещей. Например, с одного фильма... #бочча #кино #показ #Ерекше