Мбаппе выплатит«ПСЖ» €80 млн в случае ухода из клуба

Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе осуществит финансовую помощь парижскому клубу в случае своего ухода в летнее трансферное окно — 2024. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

Между игроком и «ПСЖ» существует договоренность об отказе прописанных ему бонусов в размере €80 млн. Также Мбаппе может выплатить «ПСЖ» те деньги, которые он получит от возможного перехода в «Реал» в виде подписного бонуса. Это связано с тем, что форвард переходит в другой клуб в статусе свободного агента.

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо первым сообщил, что Мбаппе заявил Аль-Хелаифи о своем уходе.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, в которых сумел забить 20 мячей (пять с пенальти) и сделать четыре результативные передачи. «ПСЖ» идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 50 очков.

В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из американского клуба «Интер Майами».