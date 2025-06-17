На большей части территории страны ожидается сильная жара, в связи с чем сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Фото: МЧС РК

Неблагоприятные метеоусловия в виде грозы, шквала, пыльных бурь, града и усиление ветра до 15–25 м/с наиболее вероятны в северных и западных регионах страны.

МЧС рекомендует избегать длительного пребывания на солнце; следить за прогнозами и предупреждениями; соблюдать правила пожарной безопасности на природе.