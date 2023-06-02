Мечта, отлитая в бронзе

Напомним, что в 2020 году Глава государства Касым-Жомарт То­каев инициировал национальный проект «Аңсаған сәби». По данной программе ежегодно на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) выделяется 7 тыс. квот. Благодаря ей только по итогам 2021 года в стране родилось более 3 000 детей. Торжественное открытие бронзовой скульптуры состоялось в Международный день защиты детей. Композиция украсила фасад нового современного Международного центра репродукции New Generation Clinic.

Стоит отметить, что развитие репродуктивных технологий на высоком уровне в нашей стране стало возможным благодаря основателю и научному директору группы клиник «Экомед» профессору Салтанат Байкошкаровой. Так, в далеком 1995 году она открыла небольшую лабораторию, в которой и зародилась жизнь первой казахстанской девочки, рожденной благодаря методу ЭКО. За эти годы подготовлено сотни современных специалистов для преодоления бесплодия, благодаря которым зародилась жизнь около 20 000 детей.

– К сожалению, каждая шестая семейная пара в Казахстане бесплодна, и официальная статистика растет. Диагноз «бесплодие» поставлен более 21 тысяче людей. Для меня, специалиста в области репродуктивной медицины, посвятившей свои знания и возможности борьбе с бесплодием, эта скульптура не просто символична. Наша цель – привлечь внимание общественности к важности поддержки и развития научных исследований и инноваций в области репродуктивной медицины. Также немаловажна эмоциональная помощь и эмпатия по отношению к парам, которые столкнулись с проблемой бесплодия, – сказала Салтанат Байкошкарова на церемонии открытия скульптуры.

По ее словам, репродуктивные технологии постоянно развиваются и необходимо идти в ногу со временем. С самого начала она ставила цель внедрять в казахстанскую репродуктивную медицину самые новейшие разработки. Так родилась идея о запуске нового современного Международного центра репродукции. Это передовая клиника нового поколения, работающая в соответствии с мировыми стандартами.

Все присутствующие на церемонии отметили творческую работу создателей скульптуры. Дизайнер Дулат Усембаев представляет творческую группу «Арт Альянс», реализовавшую этот проект. По его словам, младенец является символом счастья, а ладонь символизирует защиту и любовь.