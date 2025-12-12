Это была важнейшая реформа Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Скажу честно: если бы шесть лет назад кто-то сказал, что зарплата учителей вырастет в два-три раза, профессия педагога станет выбором лучших выпускников, младшеклассники будут обеспечены бесплатным горячим питанием, а средства Нацфонда начнут поступать на счета детей, многие восприняли бы это как несбыточную мечту.

Сегодня данные инициативы стали нормой, нашей реальнос­тью. Мы привыкли к ним, воспринимаем как должное. Однако мы хорошо помним, как эти идеи воплощались в жизнь, как благодаря политической воле и последовательной поддержке Президента был принят этот исторический документ.

«Если погаснет свет учителя...»

Учителя – это самое крупное профессиональное сообщество страны, более 500 тыс. человек, формирующих будущее нации. Как писал Магжан Жумабаев: «Қазақтың тағдыры, келешекте ел болуы да мектебінің қандай негізде құрылуына барып тіреледі». Если погаснет лампа учителя, во тьме останется будущее всего общества.

Вспомним июнь 2019 года. Средняя зарплата учителя составляла всего 109 тыс. тенге. Международное исследование TALIS показывало удручающую картину, педагоги работали на износ, почти 49 часов в неделю, профессию учителя выпускники выбирали по остаточному принципу, многие хотели уйти из школы. Учитель был кем угодно: подписчиком газет, переписчиком населения и заложником бесконечной отчетности. Именно президентский закон поставил жесткий заслон этим практикам.

Лучшим подтверждением правильности выбранного курса являются итоги международных исследований. Этой осенью в Сингапуре представлены свежие результаты глобального исследования TALIS. Эти цифры – живое и научное доказательство того, что закон сработал на все 100%. Нагрузка на учителей сократилась на 14 часов, это колоссальный прогресс, один из лучших результатов среди всех стран – участниц ОЭСР.

82% педагогов теперь уверенно заявляют, что их труд ценится в обществе. В 2018 году своей зарплатой были довольны лишь 39% коллег. Сегодня эта цифра выросла почти вдвое – до 71%. Исследование доказывает, что педагоги стали тратить меньше времени на административную и бумажную волокиту и больше внимания стали уделять работе с учениками и их родителями.

Качество кадров: от безысходности к престижу

Самый главный индикатор успеха реформы – кто сегодня идет работать в школу? Великий просветитель Ахмет Байтурсын­улы говорил: «Мектептің жаны – мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақ». Еще недавно ситуация была критичес­кой. Раньше профессию учителя выпускники выбирали часто от безысходности, когда не могли поступить на «престижные» специальности.

Цифры говорят сами за себя: средний балл поступающих на «педагогику» в 2019 году был 55 баллов. Если учесть, что минимальный пороговый балл ЕНТ – 50, а максимальный – 140, станет понятно, насколько ситуация была аховой. Уже через два года после принятия закона средний балл достиг 100. Сейчас есть факты, когда со 120 баллами абитуриенты не могут поступить на грант по некоторым педспециальностям. Количество лучших выпускников школ, обладателей знака «Алтын белгі», поступающих на педагогику, также увеличилось в разы.

Кроме того, для студентов педагогических специальностей была установлена самая высокая стипендия – 84 тыс. тенге при 52 тыс. у других.

Все это было трудно вообразить еще несколько лет назад. Эта реформа способствовала тому, чтобы в профессию пошли лучшие, самые сильные выпускники общеобразовательных учебных заведений. Они сегодня уже оканчивают вузы и идут в школы с горящими глазами, они тихо, системно и комплексно делают казахстанское образование лучше.

Это и есть та самая «инвестиция в человеческий капитал», о которой постоянно говорит Президент.

От посягательства на законные права к статусу

Ключевым достижением закона стала правовая защита педагога. Закон прямо запретил привлекать их к несвойственным функциям. Ставшие притчей во языцех принудительная подписка на газеты, участие в переписях населения, подворовой обход домов и бесконечные отчеты теперь запрещены.

В случаях нарушения предус­мотрены штрафы. Сегодня учитель защищен законом от давления, и это дает ему свободу для творчества и саморазвития. Теперь, когда подобные инциденты возникают, само общество встает на защиту учителя, создавая резонанс.

Шесть лет назад от законопроекта ожидались конкретные улучшения. Реализованы ли они? В 2025 году есть результаты по каждому пункту.

Первое. Достойная оплата. Средняя зарплата педагогов выросла в разы – со 109 до 390 тыс. тенге. В два раза увеличены доплаты за классное руководство и проверку тетрадей. Введена новая доплата для учителей, имеющих степень магистра, в размере 10 МРП, сейчас это около 44 тыс. тенге ежемесячно к зарплате. Как результат, втрое больше магистров пришли работать в школу. Повышенную зарплату среди учителей называют «Президентской».

Для опытных учителей, которые передают знания молодым педагогам, введена отдельная надбавка за наставничество. Это серьезно облегчило их адаптацию. То, что когда-то существовало лишь как отдельная инициатива энтузиас­тов, теперь стало системой.

Закон установил, что акиматы теперь имеют право назначать дополнительные выплаты – не менее 300 МРП для педагогов, добившихся выдающихся результатов. Учителя, подготовившие победителей олимпиад и научных проектов, получили право на специальные выплаты. Это превратило признание заслуг в системный инструмент, а не разовую премию «по случаю». Закреплено право на приоритетное место для ребенка педагога в детском саду.

Важно понимать, что все эти нормы – не формальный перечень льгот. Это система гарантий, которая защищает учителя даже тогда, когда меняется руководство, бюджет или правила на местах.

Особое место занимает государственная награда «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» с едино­временной выплатой 1 000 МРП. Поддержка преподавателей – это важнейший сигнал обществу: труд педагога – это труд, достойный высшего государственного признания.

При презентации этой реформы было много тех, кто не верил в ее эффективную реализацию, но сегодня мы видим ее практические результаты. Зарплата не просто выросла – изменилась сама структура доходов и поддержки, ставшая более справедливой и мотивирующей.

Второе. Время на отдых и восстановление. Одной из важных социальных норм закона стало увеличение отпуска для нескольких категорий педагогов. Ранее более 100 тыс. наших коллег методистов, воспитателей детских садов, педагогов системы допобразования отдыхали всего 42 дня. Новый закон закрепил право всех педагогов на 56-дневный оплачиваемый отпуск. Учитель – это профессия с колоссальным эмоциональным выгоранием. И эти дополнительные две недели стали необходимым временем для восстановления здоровья и сил более сотни тысяч педагогов.

Третье. Справедливость для колледжей, детсадов, допобразования и методистов. Была сокращена диспропорция в оплате труда преподавателей и директоров колледжей, садиков, дворцов школьников и методических кабинетов, всем им был также присвоен статус педагога и увеличена заработная плата в два раза.

Более того, раньше они не получали доплаты за квалификационную категорию как учителя школ. И это было несправедливо. Обязанность получать категорию была, но за нее оплаты, как у учителей, не было. Сейчас многие об этом успели подзабыть. Но тогда государство услышало их запрос. Благодаря закону и эта несправедливость была решена. Несколько сот тысяч педагогов за свою категорию и мастерство теперь получают ежемесячные доплаты в размере от 30 до 50% от должностного оклада.

Политическая воля

Эти результаты не упали с неба. Это итог системных и свое­временных решений Главы государства. Образование и нау­ка долго рассматривались как «расходная часть бюджета» и «нагрузка на бюджет», но он изменил эту парадигму, заявив, что это «главная инвестиция в будущее нации».

Благодаря поддержке на самом высоком уровне все общество, акиматы и министерства, ученики и их родители по-новому стали относиться к статусу учителя. Как говорил Магжан Жумабаев: «Алты алаштың баласы бас қосса, төр – мұғалімдікі». Учителю возвращается это почетное место. Это подтверждается результатами исследования TALIS, где 80% педагогов при повторном выборе снова выбрали бы эту профессию.

Есть еще один тонкий, но важнейший результат реформы, который невозможно измерить цифрами. Это моральное самочувствие учителя, его благополучие. Данные меры позволили педагогам измениться внутренне. Они почувствовали реальную заботу о себе и, как следствие, передают детям уверенность, спокойствие и ту самую заботу, которую получили сами. Только счастливый учитель может воспитать счастливого ученика.

Новые вызовы

Однако жизнь не стоит на мес­те, и за шесть лет появились новые вызовы.

Сегодня педагог нуждается в дополнительной защите от принудительного ведения аккаунтов в социальных сетях, ночной перепис­ки с родителями и школьниками в ват­сап-чатах и кибербуллинга. Важно законодательно оградить учителя от ответственности за инциденты, произошедшие вне школы и не связанные с образовательной дея­тельностью. Необходимо на всех уровнях образования усилить работу по полной реализации норм закона по сокращению лишней отчетнос­ти педагогов. Педагог не должен отвечать за ребенка 24⁄7. Для решения этих проблем депутатами уже подготовлен пакет новых поправок.

Второй глобальный вызов – это технологии. Стремительное вхож­дение в нашу жизнь искусственного интеллекта требует неотлагательных изменений учебных программ, методики преподавания, системы подготовки кадров, развития критического мышления и цифровой грамотности.

Но никакие технологии не заменят воспитание. В цифровую эпоху именно человеческие ценности выходят на первый план. Поэтому внедрение концепции «Адал азамат» в образовательный процесс становится важным ориен­тиром. Мы должны воспитать поколение, которое будет управлять искусственным интеллектом, опираясь на ценности, мораль и знания.

Прочный фундамент Справедливого Казахстана

Закон «О статусе педагога», нацпроект «Жайлы мектеп», программы «Нацфонд – детям», «Келешек» – это звенья одной цепи и прочный фундамент, заложенный Главой государства.

Результаты уже видны, несмот­ря на пандемию, глобальная оценка PISA показывает рост качества знаний. Так, по естествознанию наши школьники улучшили показатели на 20 позиций и на 26 баллов, заняв 49-е место, показав наи­больший прирост среди всех стран. А по математике заняли 46-е место среди 81 страны, улучшив результат на восемь позиций.

Дети побеждают на мировых олимпиадах и в научных конкурсах. Школьная сборная является четырехкратным чемпионом мира по робототехнике.

Важно понимать, что реформа образования имеет накопительный эффект. Мы уже видим первые результаты, но более полные и масштабные ощутим через 10, 20, 30 лет, когда сегодняшние школьники станут непосредственными «строителями» Справедливого Казахстана.

Повысив статус педагога, мы сделали большой шаг к будущему прогрессивной нации.